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В ДВФУ открыли первую магистерскую программу по дистанционному зондированию Земли
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В ДВФУ открыли первую магистерскую программу по дистанционному зондированию Земли 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыл первую в России магистерскую программу подготовки специалистов по конструированию средств наблюдения и использованию данных о земле, получаемых со спутников. Как сообщает в среду пресс-служба вуза, программа называется «Управление развитием территорий на основе технологий и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)».
"Объем спутниковых данных с каждым годом нарастает лавинообразно, и их оперативное и эффективное использование для исследования климата, землепользования, мониторинга транспортной инфраструктуры, градостроительства и других задач требует внедрения новых подходов на основе методов работы с «большими данными». ДВФУ начинает готовить специалистов, способных принимать участие в разработке самих спутников, а также средств передачи, обработки данных ДЗЗ, умеющих системно внедрять и грамотно использовать сервисы на основе этих данных", — передает пресс-служба слова руководителя образовательной программы Станислав Карпенко.
Новая магистратура рассчитана на обучение выпускников бакалавриата и специалитета инженерных, экономических, юридических программ. Выпускники будут востребованы в государственном и частном секторах, где занимаются разработкой и внедрением сервисов на основе космических технологий, а также в высокотехнологичных компаниях, органах власти, отвечающих за освоение и развитие территорий.
Всего на программе в 2018 году выделено 20 бюджетных мест. Поступить в магистратуру ДВФУ можно без экзаменов. Главное испытание, которое необходимо пройти — конкурс портфолио. Для каждого направления потребуется индивидуальный перечень документов.
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