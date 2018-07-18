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Педагоги-лауреаты Липецкой областной премии получат по 50 тысяч рублей
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Педагоги-лауреаты Липецкой областной премии получат по 50 тысяч рублей 

РИА Новости 38 минут назад
ЛИПЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Лауреатами областной премии имени К. А. Москаленко, которая вручается педагогам за высокие результаты в обучении и воспитании молодёжи, получат 14 преподавателей Липецкой области, сообщает пресс-служба администрации области.
"Среди лауреатов премии этого года Ольга Иванова — учитель математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 44» города Липецка и Олеся Руднева — доцент кафедры русского языка и литературы института филологии Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. Семенова — Тян — Шанского. Премию вручают за высокие результаты в обучении, профессиональной подготовке и воспитании учащейся и студенческой молодёжи, применение в своих методиках новаторских педагогических средств, а также создание авторских программ", — говорится в сообщении.
Ежегодно присуждается 14 премий размером 50 тысяч рублей каждая.
"Учителя Липецкой области всегда идут в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.
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