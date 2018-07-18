Технопарк школы № 2072 приглашает новогиреевских школьников подготовиться к конкурсу инноваций

Ежегодный конкурс высокотехнологичных и социальных проектов «Юные инноваторы Москвы» начинает прием заявок на участие.

В Технопарке образовательного учреждения № 2072 района Новогиреево помогут школьникам в подготовке к конкурсу инноваций. Уже начался прием заявок по номинациям: робототехника; коммуникационные технологии; образование с применением IT-технологий; информационная безопасность; медицина; социальные проекты и технологии умного города. В конкурсе будут состязаться команды московских школьников — численность команды не более шести человек, возраст участников — не старше восемнадцати лет. В новогиреевском Технопарке будущим участникам конкурса помогут определиться с выбором проекта для участия, а также с отработкой его деталей и реализацией.

Приём заявок на конкурс завершится 15 августа.

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте: http://juniorinnovators.ru Подготовку к участию в конкурсе можно пройти в Технопарке по адресу: улица Перовская, дом 66д.