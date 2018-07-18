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Технопарк школы № 2072 приглашает новогиреевских школьников подготовиться к конкурсу инноваций
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Технопарк школы № 2072 приглашает новогиреевских школьников подготовиться к конкурсу инноваций 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Ежегодный конкурс высокотехнологичных и социальных проектов «Юные инноваторы Москвы» начинает прием заявок на участие.
В Технопарке образовательного учреждения № 2072 района Новогиреево помогут школьникам в подготовке к конкурсу инноваций. Уже начался прием заявок по номинациям: робототехника; коммуникационные технологии; образование с применением IT-технологий; информационная безопасность; медицина; социальные проекты и технологии умного города. В конкурсе будут состязаться команды московских школьников — численность команды не более шести человек, возраст участников — не старше восемнадцати лет. В новогиреевском Технопарке будущим участникам конкурса помогут определиться с выбором проекта для участия, а также с отработкой его деталей и реализацией.
Приём заявок на конкурс завершится 15 августа.
Подробности о конкурсе можно узнать на сайте: http://juniorinnovators.ru  Подготовку к участию в конкурсе можно пройти в Технопарке по адресу: улица Перовская, дом 66д.
Фото — Александр Калугин.
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