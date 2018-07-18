Два кузбасских ВУЗа вошли в ТОП-20 двух рейтингов

Два кузбасских ВУЗа попали в двадцатку лучших двух российских рейтингов. По информации пресс-службы областной администрации, КузГТУ вошел в двадцатку ВУЗов с высоким «фактором Forbes », рейтинг опубликовал бизнес-журнал. Для составления рейтинга учитывались «элитность» ВУЗа и долю предпринимателей в общем количестве выпускников. КемГУ оказался в ТОП-20 экономических ВУЗов России . Эксперты при составлении рейтинга учитывали зарплаты молодых специалистов, окончивших университет 1–5 лет назад и занятых в сфере «Финансы и экономика». Так, средний балл ЕГЭ в Институте экономики и управления КемГУ составляет 74,6, заработная плата — 57 тыс. рублей.