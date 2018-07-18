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Чиновники пообещали, что все первоклашки получат места в школах Рязани
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Чиновники пообещали, что все первоклашки получат места в школах Рязани 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Все дети, которые осенью должны пойти в первый класс, получат места в школах, сообщает 62Инфо. Об этом заявила вице-мэр Елена Сорокина на заседании социального комитета городской думы.
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