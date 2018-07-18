«Кадры 54»: прямой путь в резерв 

Университет окончен, а значит, впереди поиск вакансий и собеседования. Как известно, успешнее всех трудоустраиваются выпускники, которые начали работать еще во время учебы. Ну а если совмещать работу и лекции никак не получалось, что делать? Примеров немало. Светлана Рогова окончила юридический факультет Новосибирского аграрного университета, но по специальности работать так и не пошла. — Пока работаю продавцом-консультантом, но в планах все-таки начать использовать свой диплом по назначению, — говорит Света. — Пыталась после окончания университета найти работу, но опыт нужен везде. Несколько раз мне обещали перезвонить — безрезультатно. Во время учебы по специальности не работала, постоянно искала какие-то временные подработки: официантом бегала, за кассой в магазине сидела. Не задумывалась почему-то, что с дипломом о высшем образовании смогу остаться не у дел. Вот и первая причина безработицы среди выпускников — отсутствие опыта. — В большом городе устроиться на работу тяжелее, мне кажется, потому что конкуренция высокая. Ехать в отдаленные поселки в поисках вакансий — это не выход лично для меня. Поэтому, если не найду работу по своей специальности, то буду устраиваться куда придется, — поделилась Анастасия Третьякова, окончившая в этом году экономический факультет НГАУ. «К сожалению, в последнее время работодатели стали меньше интересоваться молодыми специалистами» — именно такой вывод сделали эксперты российской компании интернет-рекрутмента. Конкуренция, отсутствие опыта и навыков, связей, неготовность менять место жительства — вот с чем может столкнуться студент в поисках работы. — Дальнейшее трудоустройство в органах власти — одна из задач проекта «Кадры 54», — подчеркивает начальник управления по делам ЗАГС Наталья Шустова. Она в числе других руководителей региональных министерств и ведомств включилась в проект. Встречается с выпускниками вузов, рассказывает, как получить возможность пройти стажировку в государственных органах. Это весьма интересно молодежи, поскольку госслужба — место работы, о котором многие мечтают. Но боятся, что без блата не берут. — Выпускникам вузов предлагаются вакантные места в госучреждениях Новосибирской области. От студента не требуют опыта — нужны лишь стремление и готовность к активной работе, — говорит Наталья Шустова. — Мы помогаем студентам понять, с правильной ли профессией они связали свою жизнь, познакомиться поближе с ее особенностями. Для этого организаторы проекта приглашают студентов к себе на практику, где те под руководством наставников смогут разобраться в тонкостях выбранной профессии, присмотреться к ней. Студентам помогают даже в поиске тем выпускных квалификационных работ и их подготовке. Заинтересовавшимся проектом Наталья Шустова рассказала, как стать участниками: написать заявление, пройти конкурсный отбор. В проект попадут лучшие из лучших — отличившиеся в учебе и общественной деятельности. По итогам конкурса молодым людям будут предоставлены места в кадровом резерве.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 29 от 18 июля 2018 года