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В Перовском ПКиО стартовали бесплатные уроки китайского языка
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В Перовском ПКиО стартовали бесплатные уроки китайского языка 

Управа района Новогиреево 54 минуты назад
Фото: Управа района Новогиреево
Занятия китайским языком проходят по авторской методике Сергея Карева, руководителя Центра и международной сети школ китайского языка «PROДети».
Перовский парк культуры и отдыха и Центр «PROДети» приглашает на бесплатные занятия китайским языком. Уроки будут проходить на деревянной сцене Перовского парка.
Инновационная методика обучения, разработанная Сергеем Каревым, одобрена Институтом Конфуция Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Те, кто желает заниматься китайским языком, должны обязательно предварительно зарегистрироваться на сайте http://www.урок-китайского.рф/
Первое занятие проекта уже состоялось. Занятия проходят по вечерам, начало в 19 часов.
Дополнительную информацию по урокам китайского языка можно получить по телефону: +7 (977) 808 40 18  Адрес Перовского парка: улица Лазо, владение 7.
Фото — Александр Калугин.
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