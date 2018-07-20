В Перовском ПКиО стартовали бесплатные уроки китайского языка

Занятия китайским языком проходят по авторской методике Сергея Карева, руководителя Центра и международной сети школ китайского языка «PROДети».

Перовский парк культуры и отдыха и Центр «PROДети» приглашает на бесплатные занятия китайским языком. Уроки будут проходить на деревянной сцене Перовского парка.

Первое занятие проекта уже состоялось. Занятия проходят по вечерам, начало в 19 часов.

Дополнительную информацию по урокам китайского языка можно получить по телефону: +7 (977) 808 40 18 Адрес Перовского парка: улица Лазо, владение 7.