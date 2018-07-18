Студенты из ЯНАО хотят учиться продвигать свой регион

Нестоличные университеты открывают новые направления подготовки специалистов по геобрендингу. Так, в Уральском федеральном университете в этом году уже выпустили магистров по направлению «Геобрендинг» и ведут набор на следующий поток. В университете отметили, что эта программа пользуется большой популярностью у студентов из ближайших регионов, в том числе и из Ямало-Ненецкого автономного округа

«Студенты из ЯНАО будут обладать знаниями и умениями по созданию технологий продвижения своей территории. Это может быть востребовано во многих сферах: в СМИ, административных и политических структурах, в учреждениях образования и культуры. ЯНАО обладает массой культурных и географических особенностей, которые можно и нужно использовать для повышения узнаваемости и конкурентоспособности данной территории», — рассказала руководитель образовательной программы «Геобрендинг» УрФУ Ирина Бритвина.

Как сообщили ИА «Север-Пресс» в пресс-службе Уральского федерального университета, геобрендинг набирает популярность и актуальность в регионах: спрос на специалистов по продвижению территорий уже сегодня есть в органах местного самоуправления и государственной власти, муниципальных и коммерческих организациях. В связи с этим в нестоличных университетах оперативно обновляют программы подготовки бакалавров и магистров по направлению «Государственное и муниципальное управление», а где-то создают отдельные новые программы — с преподавателями-практиками и иностранными экспертами.

Среди других современных и пока еще не слишком привычных направлений магистратуры УрФУ — кибер-производство, пищевая биотехнология, управление инновационными проектами и интеллектуальной собственностью, неоиндустриальный гуманистический дизайн, превентология в молодежной среде, медиакоммуникации и многое другое. Ознакомиться с ними можно здесь (https://urfu.ru/entry/).