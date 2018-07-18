Россия проигрывает по числу научных журналов Китаю и США, заявил ректор МГУ

"Мы выглядим бледно на фоне мировом. Конечно, мы проигрываем. Что нужно сделать, есть пример, очень острая дискуссия по науке, по журналам", — сказал Садовничий в среду на заседании президиума Российского союза ректоров.

Так, импакт-фактор (численный показатель важности научного журнала — ред.) в библиографической и реферативной базе данных Scopus в 2017 году составил в РФ — 0,23, в Китае-0,3 и в Америке — 0,56.

"В системе Scopus доля российских научных журналов составляет 1,1%", — следует из презентации, представленной на заседании.

Садовничий отметил, что нужно всесторонне поддерживать российские научные журналы в системе Scopus.