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Россия проигрывает по числу научных журналов Китаю и США, заявил ректор МГУ
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Россия проигрывает по числу научных журналов Китаю и США, заявил ректор МГУ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия проигрывает по числу признанных научных журналов Китаю и США, заявил ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий.
"Мы выглядим бледно на фоне мировом. Конечно, мы проигрываем. Что нужно сделать, есть пример, очень острая дискуссия по науке, по журналам", — сказал Садовничий в среду на заседании президиума Российского союза ректоров.
Так, импакт-фактор (численный показатель важности научного журнала — ред.) в библиографической и реферативной базе данных Scopus в 2017 году составил в РФ — 0,23, в Китае-0,3 и в Америке — 0,56.
"В системе Scopus доля российских научных журналов составляет 1,1%", — следует из презентации, представленной на заседании.
Садовничий отметил, что нужно всесторонне поддерживать российские научные журналы в системе Scopus.
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