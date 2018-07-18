Голикова призвала МГУ поддержать проекты платформы «Россия — страна возможностей»

Она обратила внимание собравшихся на созданную по инициативе президента РФ Владимира Путина платформу «Россия — страна возможностей». Эта платформа предоставляет возможность талантливой молодежи реализовывать свои идеи.

"Я бы хотела, чтобы проекты платформы «Россия — страна возможностей» получили надлежащую поддержку в вашем учебном заведении", — сказала она.

Платформа «Россия — страна возможностей» рассчитана на молодых и талантливых граждан страны. Ее запустили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре прошлого года.

Платформа объединяет 13 самостоятельных проектов. Условно их можно разделить на несколько групп: для школьников и студентов это конкурсы «Мой первый бизнес», «РДШ — территория самоуправления», «Я — профессионал», «Управляй!» и «Профстажировки». Для молодых специалистов и бизнесменов создали конкурсы «Молодые профессионалы», «Абилимпикс», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», «Бизнес-навигатор МСП» и «Мастера Сибири». Для современных управленцев — конкурс «Лидеры России», а для проектов социальной направленности — «Хочу делать добро», «Благодарю».