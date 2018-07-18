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РУДН отмечает 105 лет со дня рождения первого ректора
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РУДН отмечает 105 лет со дня рождения первого ректора 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Сергей Васильевич Румянцев родился в 1913 году в Костроме в семье слесаря и кухарки.
Рано потеряв родителей, в 6 лет, будущий ректор воспитывался в детских домах города Костромы. Уже в 15 лет он начал свою трудовую деятельность — от слесаря текстильной фабрики до деятеля советской высшей школы. В 24 года с отличием окончил Московский авиационный институт по специальности «инженер-механик по авиадвигателестроению». Работал старшим мастером завода авиационной промышленности, а затем в системе высшего образования.
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