Монетизация образования. Как абитуриентам выбрать надёжный вуз 

Внимание к деталям
Для абитуриента выбор вуза, в котором предстоит постигать азы профессии, — ответственный шаг, имеющий свои риски. Но обезопасить себя можно, если внимательно подойти к подбору высшего учебного заведения.
При выборе вуза в Рособрнадзоре советуют обратить внимание на три главных пункта: лицензия на право осуществления образовательной деятельности, государственная аккредитация образовательных программ и устав университета. Все они должны находиться в свободном доступе на информационном стенде в вузе и на сайте организации в интернете. «Необходимо убедиться, что выбранная образовательная программа указана в приложении к лицензии этой организации, а соответствующая ей укрупненная группа профессий, специальностей и направлений подготовки — в приложении к свидетельству о государственной аккредитации образовательной деятельности. Также важно обратить внимание на срок действия свидетельства государственной аккредитации образовательной деятельности», — объясняет ведущий специалист отдела по связям с общественностью Рособрнадзора Илья Холстинин.
Изучая устав университета, следует посмотреть и на форму собственности организации — является вуз государственным или частным. Хотя, по большому счету, вне зависимости от этого главное, чтобы университет обладал всеми необходимыми документами, дающими ему право вести обучение, программы подготовки имели аккредитацию, а диплом был установленного государством образца. К тому же сейчас власти активно борются с вузами — «продавцами дипломов», и есть все основания надеяться, что среди университетов остались только самые надёжные. «Можем вспомнить статистику. За последние несколько лет Рособрнадзор мощно подчистил вузы, которые продавали дипломы. Туда легко поступить, получить корочки. Но дальше куда? Непонятно. Будем надеяться, что остались только вузы, дающие качественное образование», — прокомментировал ситуацию директор технического университета УГМК Вячеслав Лапин. И действительно, с 2013 года количество аккредитованных университетов и их филиалов уменьшилось с 2605 до 1100, а негосударственных — с 523 до 56.
Максимум информации
Не лишним будет изучить вуз «изнутри». Кроме традиционных методов проверки вроде дня открытых дверей, можно почитать отзывы об университете в интернете и социальных сетях, где представлены мнения студентов и выпускников. Интересующие вопросы можно задать и администраторам официальных групп вуза в социальных сетях.
Вместе с тем необходимо присмотреться к преподавателям, их квалификации и опыту. «Поступая в вуз, стоит посмотреть и на преподавательский состав. Эти данные находятся в открытом доступе в интернете. Можно узнать подробнее, что за образовательная программа, на какие предметы делается упор и кто их читает. Если это эксперты, профессионалы своего дела, то в такой вуз нужно бежать учиться. Потому что ничто не дает такого эффекта, как знания, полученные от настоящего специалиста», — рассказала исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова.
Эксперты советуют максимально изучить информацию об университете. Сюда относятся и учебные планы, описания образовательных программ, материально-техническая оснащённость учебного процесса. «При поступлении на места с оплатой обучения важно заранее ознакомиться с договором на оказание платных образовательных услуг, проверить соответствие указанной в нём информации с действующими учредительными документами, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, убедиться, что указаны исчерпывающие условия о полном размере и условиях внесения оплаты за обучение, а также проверить права и обязанности обучающегося и обязательства образовательной организации, в том числе в части выдачи соответствующего документа об образовании», — пояснил ведущий специалист отдела по связям с общественностью Рособрнадзора Илья Холстинин.
Цифры покажут
Одним из показателей качества обучения являются рейтинги, в которые попадает высшее учебное заведение. Кроме ранжирования вузов, они дают понять, например, уровень зарплат выпускников. Самыми авторитетными являются международные исследования, например, QS EECA University Rankings — рейтинг университетов стран развивающейся Европы и Центральной Азии. При его составлении учитываются академическая репутация вуза, оценки работодателей, соотношение преподавателей и студентов, доля иностранных педагогов и обучающихся, индекс цитирования научных статей. В 2018 году в этот рейтинг попали высшие учебные заведения Венгрии, Турции, Чехии, Казахстана и других стран. Отметились и университеты Екатеринбурга — УрФУ и УрГЭУ. Первый оказался на 48-й строчке, а второй занял позицию 251-300.
Или же другой рейтинг от британского издания «Times Higher Education», участниками которого в этом году стали вузы из 77 стран. Эксперты рассмотрели уровень обучения, научные исследования, международные отношения, соотношение учеников и преподавателей, мужчин и женщин, количество иностранных студентов. В нём УрФУ оказался в группе 1001+.
Следом по важности идут национальные рейтинги, например, «RAEX», ежегодно составляемый агентством «Эксперт РА». Его создатели опираются на данные статистики и опросов среди студентов, выпускников, работодателей и учёных. Оцениваются 45 показателей, такие как цитируемость научных работ, сотрудничество с работодателями, популярность вуза среди студентов, международные связи. В результате было составлено несколько списков лучших университетов по конкретным показателям — условия получения образования, востребованность выпускников, научно-исследовательская деятельность, а также один общий — топ-100. В 2018 году в «RAEX» попали только два вуза Екатеринбурга. Так, 12-ю строчку в топ-100 занял УрФУ, а 67-ю — УГМУ. В списке востребованности выпускников среди работодателей УрФУ оказался на 8-й позиции.
Упомянуть можно и мониторинг эффективности деятельности вузов от специалистов Минобрнауки: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/ В нём представлены подробные сведения об университете: средний балл ЕГЭ, численность олимпиадников, цитируемость публикаций, объём научных работ, количество иностранных студентов и преподавателей. Наиболее интересна информация об уровне трудоустраиваемости выпускников. Согласно данным мониторинга, на 2017 год этот показатель в УрГЭУ составил 85%, в УрФУ — 80%, а в УГГУ — 75%.
Качество диплома = зарплата
И, наконец, существуют локальные, возможно, не такие авторитетные, но не менее показательные исследования, проведённые частными компаниями. Так, аналитики одного из сайтов для поиска работы в 2018 году составили рейтинги российских вузов по уровню зарплат выпускников. В нём УрФУ занял 8-е место среди технических вузов и 11-е — среди экономических. По данным экспертов, в Москве выпускник ИТ-специальности УрФУ сможет рассчитывать на зарплату в 91 тыс. рублей, а экономической — 63 тыс. рублей. В топ экономических университетов попал и УрГЭУ, уровень зарплат его выпускников составляет 60 тыс. рублей.
Конечно, разбираться в цифрах долго и непросто, но обратить внимание на рейтинги всё же стоит. Если вуз становится их участником, это говорит об определённых достижениях в его работе.
В любом случае абитуриентам предстоит сделать ответственный выбор. «В Свердловской области десятки учебных заведений, которые готовят высокопрофессиональных специалистов. Учитывая специфику региона, конечно, экономике необходимы те, кто решил связать судьбу с одной из инженерных профессий. В то же время всегда востребованы такие специалисты, как педагоги, врачи, аграрии. Главное, о чем должен помнить каждый выпускник, выбирая профессию и учебное заведение, — это то, что выбор должен сделать он сам», — подчеркивает министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.