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Школы на Южном Урале будут строить по 4 типовым проектам
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Школы на Южном Урале будут строить по 4 типовым проектам 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Все школы в Челябинской области будут строить по четырём типовым проектам — об этом заявил вице-губернатор региона Евгений Редин, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Первый проект рассчитан на школу на 1,5 тысяч учащихся, второй — на 500 учеников, третий — на 300.
Все проекты рассчитаны на строительную базу региона, а проектные документы будут разработать в электронном виде и 3D формате, что позволит свести ошибки к минимуму и ускорит работы. Если этот опыт окажется успешным, его распространят на другие регионы страны.
Активизация строительства необходима и для того, чтобы выполнить задачу президента повысить к 2025 году уровень системы образования в России до пятёрки лучших в мире. Для этого только в Челябинской области надо построить десятки новых школ и в таком же количестве провести капитальный ремонт. Если же говорит о финансах, потребуется не менее 25 миллиардов рублей.
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