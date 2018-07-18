Школы на Южном Урале будут строить по 4 типовым проектам

Все школы в Челябинской области будут строить по четырём типовым проектам — об этом заявил вице-губернатор региона Евгений Редин , сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Первый проект рассчитан на школу на 1,5 тысяч учащихся, второй — на 500 учеников, третий — на 300.

Все проекты рассчитаны на строительную базу региона, а проектные документы будут разработать в электронном виде и 3D формате, что позволит свести ошибки к минимуму и ускорит работы. Если этот опыт окажется успешным, его распространят на другие регионы страны.