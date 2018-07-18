Битва за бюджет. Сколько бесплатных мест в липецких вузах

«АиФ-Черноземье» выяснил, у кого больше шансов поступить на «бюджет» у липецких выпускников, и сколько придётся платить за знания тем, кому это не удастся.

Десятым будешь?

Приёмная кампания в самом разгаре. Чтобы подать документы на выбранный факультет, абитуриенты стоят в очередях часами. Количество бюджетных мест за год почти не изменилось. Но число желающих поступить на них как никогда велико. В ЛГПУ 682 бюджетных места, а заявлений уже в три раза больше. Самое востребованное направление у абитуриентов — «Начальное и дополнительное образование» — четыре человека на место. Затем идут «Социология», «История и обществознание», «Лингвистика» и «Экономика и управление».

В ЛГТУ готовы на бюджетные места принять 1180 студентов. Но конкуренция также серьёзная. Рекорды бьёт специальность «Социология» — 10 человек на место. Чуть уступают ей по популярности «Математическое обеспечение», «Туризм», «Градостроительство» и «Системный анализ и управление».

В Елецком университете им. Бунина тоже от абитуриентов нет отбоя. На 822 бюджетных места претендуют более 2200 человек. Самый высокий конкурс — на юриспруденцию — 8 соискателей на место. Большим спросом пользуются также «Экономика», «Туризм» и «Начальное образование и социальная педагогика».

85 человек смогут принять на «бюджет» в Липецкий филиал финансового университета при Правительстве РФ . Правда, в приёмной комиссии не уточнили, сколько уже подано заявлений. Но судя по количеству абитуриентов, таких много.

Будущим госслужащим, экономистам и юристам в Липецком филиале РАНХиГС дали 28 бюджетных мест. И борьба за них развернулась нешуточная. На некоторые направления претендуют сразу до 15 соискателей. Конечно, выше шансы поступить на «бюджет» у тех, кто наберёт больше баллов на ЕГЭ. Но будут учитывать и личные успехи.

«Мы начисляем дополнительные баллы за индивидуальные достижения, например, за значок ГТО, аттестат с отличием, волонтёрскую деятельность и победы в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, — поясняет проректор по учебно-воспитательной и социальной работе ЛГПУ Денис Кретов. — Особенностью нашего университета также является то, что мы учитываем результаты итогового сочинения и добавляем баллы за победы в конкурсах, проводимых вузом».

Правда, если раньше за эти достижения можно было получить 20 баллов, то теперь — не более 10.

Цена «вышки»

То, что бюджетных мест на всех не хватит, очевидно. У тех, кто не отказывается от идеи получить высшее образование, вариант только один — поступать на контракт. Правда, увидев цены на обучение в вузах, родители будущих первокурсников хватаются за голову. В среднем за год платные услуги в университетах подорожали на 10-15%. Стоимость некоторых специальностей уже перевалила за 100 тыс. руб.

Во всех трёх ведущих вузах региона одним из самых дорогих направлений оказался «Дизайн». Цена на него варьируется от 150 до 160 тысяч рублей. В ЛГТУ также по этому показателю лидирует «Наноинженерия» — 155,8 тысяч рублей, а в ЛГПУ — «Адаптивная физкультура» — 159,2 тысяч рублей.

Подорожало обучение в РАНХиГС и в финансовом университете, но там верхний «ценник» ещё не превысил критическую отметку в 100 тыс. руб.

«Минимальную планку оплаты образовательных услуг определяет Министерство образования . Мы не можем делать стоимость обучение меньше суммы, которую платит за подготовку того же специалиста бюджет», — говорит ответственный секретарь приёмной комиссии ЛГТУ Павел Комаров

Впрочем, как уверяют в вузах, они стараются работать по нижней планке. Популярные у студентов направления находятся в среднем ценовом диапазоне — 80-100 тысяч рублей. Но даже такую сумму не каждый может себе позволить. Поэтому уже сейчас некоторые выпускники присматриваются к направлениям среднего профессионального образования. Поступить в колледжи и техникумы проще, а рабочие профессии всегда востребованы.