«Честность и перспективность гораздо важнее, чем вуз». Каких выпускников берут на работу компании

1. Мы отдаем предпочтение выпускникам технических вузов

Евгения Украинцева, HR-директор оператора фискальных данных OFD Обращаете ли вы внимание на вуз при просмотре резюме? Почему? Все зависит от вакансии, на которую мы ищем человека: если это IT-вакансии в части разработчиков, то нет, конечно. Чаще всего будущие сотрудники начинают кодить и разбираться в различных языках программирования раньше, чем эти технологии доходят до вузов. Чаще всего такие специалисты получают сертификаты на курсах, и на момент поиска работы это становится достаточным.

Возраст программистов с опытом работы уже давно близок к 18 годам, поэтому логично, что законченного высшего образования к этому возрасту у него может и не быть. Более того, у молодого поколения, подверженного симплификации во всем, совсем нет ни мотивации, ни желания оканчивать вуз и тратить на это бесценное время.

Для остальных категорий персонала: бухгалтерия, бэк-офис, в меньшей степени департаменты продаж, конечно, мы обращаем внимание на наличие оконченного высшего образования. Какой вуз окончил соискатель и почему — это, скорее, вопрос выбора и мотивации человека, вопрос так называемой внутренней и внешней референции (сподвигли родители — внешняя референция, сам выбрал вуз — внутренняя референция). Референция отчасти помогает понять мотивы принятия того или иного решения конкретным кандидатом, уровень понимания ответственности и отношения к ней, способность к оценке принятых решений, оценке последствий. Есть ли предпочтения по вузам или «стоп-сигналы»? Тренд в последние 2 года не менялся: предпочтения отдается техническим вузам, инженерному и экономическому образованию. По отраслям это: Финансовая Академия при правительстве РФ МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана ВШЭ , НИЯУ МИФИ. На данный момент появилось очень много соискателей с неоконченным высшим образованием, в том числе и из перечисленных вузов. Причины, по которым они внезапно бросили обучение, — это как предмет к обсуждению. Возможно, в каких-то ситуациях это и будет стоп-сигналом при принятии на работу. Отличаются ли, по вашему мнению, выпускники разных вузов в работе, или здесь все зависит от человека? Безусловно, зависит от человека, но полностью исключать влияние вуза нельзя. Не зря же бизнесмены уже в зрелом возрасте, имея работающие бизнесы, отправляются на очные программы МBA, которые занимают от 1 года очного обучения. А вот как выпускник пользуется полученными знаниями в вузе и применяет их в профессиональной деятельности — это как раз способность отдельно взятого конкретного человека. Часто ли соискатели врут в резюме о том, что окончили конкретный вуз, и помогает ли это, по вашему мнению, им добиваться успеха при приеме на работу? Скорее не врут, а неверно указывают даты начала и окончания обучения, либо не указывают, что оно прервано. Такое явление достаточно частое, но на очной встрече рекрутер с легкостью все выяснит, так как при приеме на работу работодатель имеет право запросить диплом или справку из вуза. Обман (или неточность) все равно вскроется, и смысла это скрывать нет. Добиться успеха это точно не поможет, а вот попасть в неловкую ситуацию — вполне.

2. Нам пришлось уволить выпускника МГИМО

Павел Гужиков, основатель и CEO сервиса по найму персонала Worki

Обращаете ли вы внимание на вуз при просмотре резюме? Почему?

В подавляющем большинстве случаев, на образование работодатели (в том числе и мы) смотрят только в том случае, если имеют дело с молодым специалистом. Если мы берем на работу, к примеру, директора по персоналу, а ранее он работал в крупных российских компаниях, какая разница, что он закончил в девяносто каком-то году? А вот для молодого специалиста (а штат нашего сервиса на 40% молодые специалисты, которым 22-27 лет) строчка «вуз» в резюме бывает важна, хотя бы потому, что в следующей графе «опыт работы» читать пока особо нечего.

Но справедливости ради и нужно отметить, что сейчас выпускники вузов стараются на последних курсах работать и проходить проходить практику в известных компаниях. Это правильный подход, то что нужно работодателю! В вузе человек не может получить «рабочий опыт», одного образования недостаточно, чтобы найти работу. Выпускнику нужна, как минимум практика работы в коллективе и желательно на полный день.

Есть ли предпочтения по вузам или «стоп-сигналы»? Отличаются ли, по вашему мнению, выпускники разных вузов в работе, или здесь все зависит от человека?

Принимая на работу к себе в компанию вчерашних выпускников, мы отдаем предпочтение Бауманке, как показала наша практика, этот вуз выпускает неплохих специалистов в сфере IT. Важно, что в этом вузе, если можно так выразиться, «учат практике». То есть занятия построены таким образом, что студенты решают практические задачи, и программа вуза все-таки более или менее приближена к потребностям бизнеса. Бауманку заканчивали трое из наших программистов, и я могу сказать, что это очень квалифицированные ребята, которые прекрасно выполняют свои задачи. А вот человека из МГИМО, которого я взял на должность менеджера, нам пришлось уволить. Девушка имела амбиции, но, к сожалению, не отличалась работоспособностью. И это не единственный случай в моей практике, когда с выпускником МГИМО пришлось расстаться.

В то же время, «плешка» (Российских экономический университет им. Плеханова) оставила о себе самое лучшее представление. Несколько выпускников этого вуза работают в компании и принят ей большую пользу.

Тем не менее я уверен, что тот факт, какой вуз окончил человек, не имеет решающего значения. Наверняка, если сложится такая ситуация, что ко мне на собеседование придет человек с из МГИМО или еще одного раскрученного типа РГУ нефти и газа им. Губкина (а почему нет?), это совсем не значит, что я откажу ему. Люди бывают абсолютно разные: их ум, их жизненный опыт, их навыки на предыдущей работе значат для меня намного больше. К сожалению, российское образование до сих пор оторвано от реальных потребностей бизнеса.

Часто ли соискатели врут в резюме о том, что окончили конкретный вуз, и помогает ли это, по вашему мнению, им добиваться успеха при приеме на работу?

Мы с такими ситуациями никогда не сталкивались. О том, что кто-то соврал на собеседовании о своем образовании мне никогда не рассказывали и работодатели нашего сервиса, HR-директора крупнейших в России компаний, с которыми я поддерживаю постоянные рабочие взаимоотношения. Все-таки, закончил ли человек тот или иной вуз, легко проверить. При этом врать, что ты закончил, скажем, МГУ или МГИМО, не имеет такого уж большого смысла. Тот, кто не гнушается такого рода подделок, скорее всего, человек малообразованный и малограмотный. Есть ли у тебя те или иные знания, быстро выяснится в процессе работы.

Мы, как я уже сказал, ориентируемся прежде всего на опыт работы, на ранее достигнутые KPI, на рекомендации со стороны предыдущего работодателя, на то, как человек выполнил тестовое задание… В конце концов, я ловлю себя на том, что обращаю больше внимания на то, как человек одет, как говорит и ведет себя, чем на то, есть ли у него «корочка» об окончании вуза или нет.

У меня, основателя и СEO компании, неоконченное высшее образование, у нашего директора по продукту высшего образования просто нет.

Как это нам помешало, если примерно за полгода мы вместе создали и продвинули на рынке, вероятно, самое передовое в отношении технологий приложение по найму персонала, которое скачали уже 4 млн человек? Еще в институте мы оба начали заниматься бизнесом и образование получили «в полевых условиях». Мне кажется, что все дело в людях, а не в «корочках».

3. Мы обращаем внимание на вуз Ольга Тарасевич, HRD онлайн-школы английского языка EnglishDom

Обращаете ли вы внимание на вуз при просмотре резюме? Почему?

Как школа английского языка мы часто нанимаем на работу в качестве преподавателей по скайпу людей, которые только что закончили вуз. Часто преподавательского опыта у них нет, поэтому приходится руководствоваться косвенными факторами, чтобы определить уровень будущего сотрудника. Но факт в том, что работа у нас связана с преподаванием, поэтому мы в любом случае обращаем внимание на вуз. Правда, не столько смотрим на диплом, сколько стараемся выяснить, какие именно программы по филологии и преподаванию проходил соискатель.

Конечно, диплом МГУ, РУДН или МГЛУ располагает куда больше, нежели диплом регионального или провинциального вуза. Но эти «дополнительные баллы» действуют только до собеседования.

На нем мы уже расставляем все точки над i. При этом результаты конкретного соискателя практически не зависят от вуза. Да, студенты МГУ получают более подробную теоретическую базу, но еще нужно уметь ею пользоваться. Мы нанимали краснодипломщиков из РУДН, которые уходили через 2 недели работы из-за «чрезмерной нагрузки»; но также у нас успешно работает много преподавателей, которые закончили малознакомые вузы.

Отличаются ли, по вашему мнению, выпускники разных вузов в работе, или здесь все зависит от человека?

Все зависит от конкретного человека. Ведь далеко не у всех есть способности к преподаванию. К примеру, несколько месяцев назад проводила собеседование с парнем. Английский на уровне С2 — свободное владение, приближенное к нейтивам. В общем, сказка. Но когда я попросила его объяснить одну тему, как новичку, он стал путаться, теряться, мямлить. Поэтому мы взяли его только в качестве разговорного партнера, но не как преподавателя.

Вместе с тем у нас работает девочка, у которой английский уровня upper-intermediate. На самом деле, для преподавателя это недостаточно. Но она так круто разжевывает теоретический материал новичкам, что абсолютно все ученики понимают темы с первого раза. Если бы мы судили только по уровню языка, мы бы не взяли ее на работу.

Если подытожить, мы действительно обращаем внимание на вуз, который закончил соискатель. Но это не является ключевым фактором при приеме на работу. Намного важнее личные качества, знания и желание работать.

Часто ли соискатели врут в резюме о том, что окончили конкретный вуз, и помогает ли это, по вашему мнению, им добиваться успеха при приеме на работу?

Один раз соискатель хотел обмануть нас, указав в анкете вуз, который видимо не закончил. Но когда мы попросили его предоставить диплом, он уверил нас, что документ утерян и сейчас восстанавливается. Мы попросили его прийти, когда диплом будет восстановлен, или предоставить любые другие доказательства, что он действительно закончил этот вуз. Естественно, больше мы его не видели. Так что бывает и такое.

4. Выпускники топовых вузов имеют завышенное ожидание по зарплате

Яна Демидова, HR-директор компании Clarus

Обращаете ли вы внимание на вуз при просмотре резюме? Если да, то почему?

Да, мы обращаем внимание, тем не менее вуз не является основным критерием оценки кандидата. Если у кандидата хорошее резюме, но он окончил не самый топовый вуз — это не значит, что мы не будем готовы пригласить его не собеседование.

Есть ли предпочтения по вузам или «стоп-сигналы»?

Так как мы являемся IT-компанией, для нас однозначным плюсом является то, что кандидат закончил такие вузы, как Бауманка, МГУ, ВМК, СТАНКИН. По нашему опыту, из этих вузов выходят одни из самых сильных кандидатов, обладающие очень хорошими знаниями. Стоп-сигналов как таковых практически нет, кроме, разве что, полного отсутствия высшего образования. Тут уже возникают определенные вопросы.

Отличаются ли, по вашему мнению, выпускники разных вузов в работе, или здесь все зависит от человека?

Отличия, конечно, есть — это вопрос специализаций, уровня вузов, рейтинга. Как правило, люди, закончившие топовые вузы, имеют определенные ожидания от работы, в том числе и зарплатные, у них более высокая самооценка. С другой стороны, они более капризны, и у них бывает завышенное самомнение — они могут ожидать, что компания расстелит перед ними красную дорожку только потому, что они закончили, например, МГУ.

У выпускников нетоповых вузов, как правило, более низкие ожидания от работы, и с ними легче договориться. Разные люди по-разному проявляют себя на различных рабочих позициях — тут все зависит от того, какой человек нужен компании в данный момент. Если компании нужна рабочая лошадка, то выпускник невыдающегося вуза предпочтительнее. Если нужен человек, который сможет ярко проявить себя на сложной позиции, скорее всего, выпускник топового вуза подойдет больше. Впрочем, это вовсе не значит, что не бывает исключений из правил.

Часто ли соискатели врут в резюме, что окончили конкретный вуз, и помогает ли это, по вашему мнению, им добиться успеха при приеме на работу?

Если бы я поняла, что кандидат врет на собеседовании — это однозначно отказ. Честность и перспективность гораздо важнее, чем вуз, поэтому если человек выделяется и может показать это при приеме на работу, у него будут отличные шансы, даже если он не является выпускником топового вуза.

5. Мы берем ребят без готовых знаний и навыков

Анна Александрова , заместитель директора департамента развития экспертизы по работе с людьми «Банка Хоум Кредит»

Обращаете ли вы внимание на вуз при просмотре резюме? Если да, то почему?

При работе с выпускниками вузов нам в меньшей степени интересно резюме, так как объективно у многих еще нет ни практики, ни готового опыта. Гораздо важнее образование и мотивация к развитию, потому что бизнес «Банка Хоум Кредит» большой и разнообразный.

Отличаются ли, по вашему мнению, выпускники разных вузов в работе, или здесь все зависит от человека?

Естественно, главное отличие выпускников разных вузов — это их специализация. Кто-то учился на маркетолога, а кто-то — математик. Прийти в наш банк может любой выпускник. А важность его образования и специализации будет зависеть от того, на какую позицию он претендует.

Например, устроиться на работу во front office (продажи) может выпускник или выпускница любого вуза и любой специальности. Более того — на эту позицию к нам часто приходят студенты, особенно вечерники и заочники, потому что в этом случае работа не мешает их учебе и наоборот. Основные критерии отбора — склонность и мотивация работать в продажах с клиентами и ориентация на результат, потому что конечный итог влияет на финансовый результат банка, а также на их развитие в компании и доход.

Второе направление — это подбор молодых специалистов в back office. Это, например, направления Риски, CRM, Маркетинг, Финансы, ИТ, HR. Наш основной спрос — аналитики, разработчики, тестировщики, веб-дизайнеры. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в ребятах с хорошим техническим образованием. Предпочтительные вузы — ВШЭ, МГУ, МГТУ, МФТИ, МИФИ. Рассматриваем выпускников и студентов обоих полов с последних курсов и из магистратуры, так как на этом этапе у них есть более четкое понимание, где и чем они хотят заниматься, и есть время для работы благодаря свободному графику.

Конечно, большую роль играют личные качества выпускника. Если он учился в хорошем вузе, но не готов разделять наши ценности, работать в команде и ориентироваться на результат, вряд ли он сможет работать в нашем банке. Важно, чтобы сам выпускник был замотивирован на результат, хотел расти и развиваться.

Поэтому когда выпускник приходит в наш банк, мы в первую очередь смотрим на то, как он проявляет себя на очной встрече и как проходит тестирование, а не на то, диплом какого вуза он получил. На какую бы позицию ни устраивался выпускник, у него всегда есть возможности для роста. Например, есть истории, когда люди приходили к нам на должности обычных специалистов, а затем вырастали до руководителей. Есть возможности и для горизонтальных переходов — когда сотрудники переходят из одного департамента в другой, чтобы заняться чем-то новым, расширить свои навыки. Например, финансовые аналитики могут попробовать себя в департаментах рисков или CRM.

Мы берем ребят без готовых знаний и навыков. Руководители обучают их самостоятельно или подбирают наставников из команды. Обучение состоит из теории и наставничества в процессе работы. При таком подходе стажер становится самостоятельным специалистом уже через 4-6 месяцев. Это успешная практика отбора — 90% из отобранных стажеров становятся специалистами и остаются работать в компании.

6. Мы обращаем внимание на наличие высшего образования

Юлия Саландаева, HR-директор группы компаний «Нетрика»

Обращаете ли вы внимание на вуз при просмотре резюме? Почему? Я бы сказала шире — мы обращаем внимание на наличие законченного высшего образования у соискателя. Есть ряд профессий, где входным порогом служит этот критерий. Образование — это база, на основе которой специалист уже может нарабатывать опыт. Законченное высшее образование в некоторой степени служит показателем целеустремленности кандидата и готовности доводить начатое до конца.

Профильное образование у соискателя является для нас существенным плюсом, особенно если кандидат, кроме обучения в вузе, прошел дополнительные курсы и набрал начальный опыт на практике или во время стажировок. Это серьезно помогает при первом знакомстве: появляется возможность вести предметный диалог, задавать вопросы по профилю будущей работы.

Вместе с тем, есть ряд профессий, в которых минимальная база и опыт достигаются только самообразованием — потому что университеты по этим направлениям пока не готовят. Так, например, бывает с тестировщиками. В техническом вузе им дают необходимую базу, они изучают языки программирования, пишут курсовые. Но при этом принципы и методологии тестирования они почти не изучают. А в некоторых университетах, как видно по опыту собеседований, перестают давать знания и по работе с базами данных. Хотя это важно и для тестировщиков, и для программистов, и для системных администраторов.

Поэтому ребятам остается только самостоятельно посещать форумы, изучать документацию, участвовать в конференциях, нарабатывая необходимый профессионализм. Но если бы этот фундамент давали вузы, всем, возможно, было бы проще: и работодателям при поиске подходящих кандидатов, и соискателям при устройстве на работу. Это также позволило бы сократить срок адаптации, время вхождения в профессию. Ведь тогда сотрудник потратит гораздо меньше ресурсов работодателя на внутреннее обучение и быстрее начнет приносить компании практическую пользу.

Как бы то ни было, сам факт наличия законченного высшего образования играет для нас не последнюю роль. Причем иногда специализация — по понятным причинам — отходит на второй план. Есть ли предпочтения по вузам или «стоп-сигналы»?Выделить список однозначно предпочитаемых вузов сложно: для каждой специальности будет свой университет, в котором наиболее качественно готовят будущих профессионалов. Но в случае с ИТ-направлением мы понимаем, что из СПбГУ, ИТМО, Политеха к нам придут способные ребята. Одновременно нужно помнить, что если человек не ленился, шел в университет не просто за «корочкой», то необходимую базу он сможет получить и в менее престижном или неспециализированном вузе. Поэтому списка университетов, выпускников которых мы точно не пригласим на собеседование, у нас нет. Мы больше смотрим не только на диплом, но и на содержание резюме. Однако ожидания от кандидата из ИТМО будут выше, чем от выпускника факультета информационных технологий условного института культуры. Отличаются ли, по вашему мнению, выпускники разных вузов в работе, или здесь все зависит от человека?Все зависит от человека. У меня был опыт собеседования с двумя одногруппниками. Оба технари, но при этом один из них начал подрабатывать еще студентом, набирал портфолио, а второй — нет. При знакомстве стало понятно, что потенциал у обоих ребят примерно одинаковый, а уровень знаний и умений уже разный. В итоге первого мы взяли на позицию джуниора, а другой стал стажером: ему все-таки требовалось дополнительное обучение. Большое значение имеет как само желание расти, мотивация человека, так и усилия, которые соискатели прилагают для своего профессионального развития. Часто ли соискатели врут в резюме о том, что окончили конкретный вуз, и помогает ли это, по вашему мнению, им добиваться успеха при приеме на работу?Я в своей практике ни разу не сталкивалась с тем, чтобы в резюме была ложная информация об окончании того или иного вуза. С местами работы такое бывало. Но чтобы кто-то говорил, что он закончил Военмех, а на деле это было совсем другое учебное заведение, да еще и с другой специальностью, — такого не было. Даже если кто-то так делал, нужно помнить простую истину: все тайное становится явным. И любую информацию можно проверить. Случалось, например, что кандидат получал тестовое задание, выполнял его хорошо, мы брали человека на работу. Через пару месяцев становилось понятно, что новый сотрудник тестовое задание делал не сам, ему помогал кто-то более опытный. Тогда мы объясняли, что теперь на испытательном сроке ему потребуется приложить еще больше усилий, чтобы вернуть подорванное доверие. Все же я уверена, что практически в любой профессии можно научиться нужным навыкам либо без окончания профильного вуза, либо в процессе работы. Поэтому обманывать смысла нет. Если соискатель хочет многого добиться и проявляет себя соответствующим образом, уже не так важно, какой вуз и с каким дипломом он закончил.

7. Чем больше опыта у человека, тем меньшее значение имеет вуз Дарья Рудник , директор по персоналу компании «АТОЛ»

Обращаете ли вы внимание на вуз при просмотре резюме? Есть ли предпочтения по вузам или «стоп-сигналы»?

Вуз — один из ключевых критериев отбора, если мы рассматриваем кандидатов с маленьким опытом или без него, в частности студентов. Наша компания работает на ИТ-рынке, поэтому очень плотно сотрудничает с вузами, выпускающими технических специалистов — Бауманкой, МИФИ, МИРЭА, МТУСИ и другими.

Именно там мы ищем, например, инженеров-тестировщиков, программистов-микроконтроллеров, разработчиков-схемотехников. За этими профессиями у нас «закреплен» перечень конкретных институтов и университетов. И мы не готовы рассматривать другие, даже если название факультета или специальности подходит под наши требования.

Александр Ларьяновский. Что касается опытных сотрудников, то, по моим наблюдениям, работа формирует их как профессионалов гораздо больше, нежели учебное заведение. Чем шире у человека опыт, чем больше интересных проектов он выполнил, тем меньшее значение имеет вуз, который он окончил. Все мы знаем примеры, когда человек без высшего образования становился выдающимся экспертом в своей области, например, Стив Джобс

Часто ли соискатели врут в резюме о том, что окончили конкретный вуз, и помогает ли это, по вашему мнению, им добиваться успеха при приеме на работу?

Лично я ни разу не встречала людей, которые неверно указывали вуз в резюме. Но, честно признаюсь: я не особо проверяю этот параметр, если он не существенный.

8. Мы смотрим не только на вуз, но и на мотивацию выпускника

Юлия Санина, директор по персоналу и работе с университетами SAS Россия/СНГ Обращаете ли вы внимание на вуз при просмотре резюме? Почему?

Да, обращаем. В сфере аналитики данных и машинного обучения, где мы работаем, крайне важна хорошая математическая подготовка. К сожалению, вузов, которые дают такую подготовку, не так много. Также мы часто сталкиваемся с тем, что выпускники разных вузов в разной степени понимают практический смысл изученных алгоритмов и возможности их применения для решения конкретных бизнес-задач. Для нас это важная информация. От этого зависит, как быстро новый сотрудник освоится в компании и сможет полноценно включиться в работу.

Есть ли предпочтения по вузам или «стоп-сигналы»?

Конечно, мы обращаем внимание на выпускников вузов, которые участвуют в нашей академической программе SAS. Но помимо академического образования, мы смотрим еще довольно много факторов. Это мотивация человека, его амбиции, умение работать в команде, опыт стажировок, кругозор.

Также мы смотрим, разделяет ли кандидат ценности нашей компании, насколько ему интересно то, чем ему предстоит заниматься, и готов ли он расти в этом, исследовать и создавать что-то новое.

Отличаются ли, по вашему мнению, выпускники разных вузов в работе, или здесь все зависит от человека?

От человека зависит очень много. Тем не менее ведущие вузы аккумулируют наиболее талантливых студентов — их там просто больше. По нашим наблюдениям, выпускники разных вузов в работе отличаются. Прежде всего дело в амбициозности и решительности, в готовности добиться результата, в гибкости мышления и готовности пробовать и проверять разные варианты решений.

Часто ли соискатели врут в резюме о том, что окончили конкретный вуз, и помогает ли это, по вашему мнению, им добиваться успеха при приеме на работу?

Нет, это бессмысленно. Вы же все равно потом приносите диплом, и вам работать с коллегами, которые когда-то учились в этом конкретном вузе. Будет странно, если у вас с этими людьми нет вообще никаких общих знакомых и точек пересечения.

9. В некоторых случаях вуз не играет роли

Дамир Такеев, HR-бизнес-партнер компании Domino’s Pizza

Обращаете ли вы внимание на вуз при просмотре резюме? Почему?

Выпускники вузов и абитуриенты зачастую задают себе вопрос, будет ли востребована их профессия на рынке труда и поможет ли высшее образование в поиске работы. Безусловно, работодатель обращает внимание на графу в резюме, где указано образование соискателя, однако это далеко не единственный критерий отбора.

Значение вуза при приеме на работу во многом зависит от должности, от функциональных обязанностей и соответствующих навыков кандидата. Если говорить о компании Domino’s Pizza, мы рассматриваем разные университеты ― у нас нет «стоп-сигналов» в этом вопросе.

Конечно, есть предпочтения по вузам в зависимости от конкретной вакансии ― например, в финансовый отдел в первую очередь мы рассматриваем выпускников РЭУ им. Г. В. Плеханова, НИУ-ВШЭ и подобных учебных учреждений. Если говорить о технических специальностях, то в приоритете выпускники профильных вузов ― МИФИ, МГТУ им. Баумана и другие.

Однако образование — это лишь один из элементов отбора. Конечно, диплом вуза, входящего в топ-50 России или Москвы , ― безусловное преимущество кандидата, но никак не решающий фактор при отборе. Мы выбираем кандидатов, оценивая их по совокупности критериев, ― образование, опыт, профессиональные навыки.

В некоторых случаях учебное заведение не играет никакой роли ― как выпускник обычного вуза может попасть на стажировку в хорошую крупную компанию, получить ценный опыт и применять его в дальнейшей практике, так и студент престижного университета может работать не по специальности или не работать вообще, соответственно, нести меньшую ценность, как профессионал.

Часто ли соискатели врут в резюме о том, что окончили конкретный вуз, и помогает ли это, по вашему мнению, им добиваться успеха при приеме на работу?

Соискатели понимают, что престижное образование — это плюс, поэтому не упускают возможности рассказать о нем в своем резюме. Иногда люди не договаривают всей правды — в моей практике были случаи, когда кандидаты указывали учебное учреждение, а во время собеседования выяснялось, что диплома у них нет.

Такие ситуации случаются редко, но, как правило, при личном общении кандидаты рассказывают все, как есть — не раз оказывалось, что человек не заканчивал указанный вуз по причине тех или иных жизненных обстоятельств, был вынужден уйти с последних курсов.

Безусловно, хороший вуз дает достаточно крепкий фундамент и хороший старт для дальнейшего развития сотрудника. У выпускников топ-вузов гораздо больше шансов найти более интересную и высокооплачиваемую стажировку, так как некоторые компании выбирают кандидатов на стажировку согласно определенному списку вузов.

10. Нас больше интересует опыт, чем «корочка»

Обращаете ли вы внимание на вуз при просмотре резюме? Почему?

При найме сотрудников нас больше интересует опыт и навыки, чем «корочка». Мы занимаемся инновационными технологиями, которые часто выходят за пределы университетской программы. И для нас сейчас первостепенная задача — находить на рынке людей, которые понимают, как писать сложный код, имеют опыт работы с технологиями машинного обучения или искусственного интеллекта или готовы и могут этому обучиться. Это далеко не всегда выпускники топ-5 технических вузов. Правда, всегда «технари».

Поэтому если соискатель в профессии больше 5 лет, вуз для нас не имеет значения. Иногда только смотрим на профиль: технические университеты или институты все-таки в приоритете, хотя гуманитарный вуз — если специальность подходящая — не основание для отказа соискателю. А вот если это совсем «зеленый» студент или выпускник, вуз может быть решающим фактором.

Есть ли предпочтения по вузам или «стоп-сигналы»?

Конечно, у нас есть предпочтения, связанные с профилем компании: мы с удовольствием принимаем в команду выпускников топовых технических университетов и институтов: МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, СПбНИУ ИТМО.

При найме разработчиков мы больше смотрим на кафедру или факультет выпускника, чем на его alma mater. «Стоп-сигнал» для нас — гуманитарная специальность: все-таки соискатель должен обладать навыками программирования выше уровня «немножко знаю HTML», чтобы профессионально работать в ИТ-сфере. А вот гуманитарная направленность вуза — не проблема: например, у нас очень успешно работала выпускница факультета бизнес-информатики Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. По сути, мы рады выпускникам любых вузов, где есть специальность «Бизнес-информатика».

Отличаются ли, по вашему мнению, выпускники разных вузов в работе, или здесь все зависит от человека?

Индивидуальные особенности оказывают гораздо большее влияние на профессиональные качества будущих сотрудников, но в целом проследить связь между вузом и работой можно.

К примеру, ребята из ВШЭ очень конкурентные: они настолько легко вступают в конкуренцию друг с другом, что может пострадать командная работа. Лидерство — это, конечно, здорово, но от перегибов приходится их отучать.

А вот соискатели из ВМК МГУ очень вдумчивые — с ними удобно работать, но при этом они не очень любят взаимодействовать с клиентами. Чаще всего это наши ведущие разработчики. Наконец, выпускники МФТИ очень круто работают с данными, и им всегда очень рады в департаментах BI.

В целом у каждого вуза есть свои преимущества и недостатки. Мы же пытаемся их понять и гармонично встроить в нашу корпоративную культуру и специфику бизнеса.

Часто ли соискатели врут в резюме о том, что окончили конкретный вуз, и помогает ли это, по вашему мнению, им добиваться успеха при приеме на работу?

Я ни разу не сталкивался с тем, чтобы соискатели полностью выдумывали, какой вуз они закончили. Но встречал, что скрывают правду об окончании вуза: например, если человек ушел из вуза в районе 3-4 курса, он может написать в резюме о том, что закончил университет. И поскольку документы об образовании не критичны при найме, рано или поздно кадровик перестает просить принести диплом.

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