Красноярских школьников научат проектировать и запускать ракеты

Красноярске начала работу школа «Учёные будущего» для подростков, которые интересуются наукой. Ребята будут обучаться в эко-кемпинге «Солнечный», а их наставниками станут преподаватели ведущих сибирских вузов.

Проект организован благотворительным фондом «СГК — Согреваем сердца» совместно с интерактивным музеем науки «Ньютон-парк». 48 школьников 8-10 классов из Красноярска и Назарова уже прошли двухступенчатый отбор, чтобы учиться летом. Ребята объединены в команды, которые будут работать над научными задачами: спроектировать, собрать водяную и твердотопливную ракеты, а на последнем этапе сделать стратостат и запустить его на высоту 20 километров.

«Главная наша задача сделать так, чтобы ребятам было интересно, чтобы они увидели, что наука — это не скучно. Команды сформированы таким образом, чтобы там были дети с разными компетенциями: физики, математики, инженеры, радиоэлектронщики. Это позволит им учиться друг у друга. Работать со школьниками во время обучения будут аспиранты, преподаватели и научные сотрудники СФУ, СибГУ, Красноярского научного центра СО РАН », — рассказал генеральный директор интерактивного музея науки «Ньютон Парк» Антон Шарыпов

В основу обучения легла образовательная методика CDIO (Conceive — Design — Implement — Operate. Задумай — Спроектируй — Реализуй — Управляй), внедряемая во все ведущие вузы страны. Она позволит учащимся погрузиться в реальные процессы комплексной научно-инженерной деятельности и научиться: планировать, проектировать, производить, а главное применять инженерные продукты.

«Проект создаёт условия для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, содействует в профессиональной ориентации и продолжении образования. У ребят есть отличная возможность получить знания и навыки, которые пригодятся им в будущем для достижения своих целей, поскольку успешная реализация проекта, который им предстоит сделать, во многом зависит не только от знаний участников команды, но также от таких личностных качеств, как адаптивность, лидерство, коммуникативность», — отметила Анастасия Дьякова , заместитель директора красноярского филиала СГК по стратегическим коммуникациям.

Помимо научной деятельности для школьников подготовлено множество других интересных активностей. Ребята попробуют печатать на 3D принтере, будут наблюдать в телескоп за звездами в музее космонавтики, делать ювелирные изделия из смолы и силикона, посмотрят, как работают красноярские теплоцентрали (ТЭЦ).

«В первый день у нас было посвящение: мы ходили с закрытыми глазами. Ощущения очень необычные. Ещё прошёл инженерный турнир — мы из щёток делали средство передвижения, и наша команда победила. Мне здесь очень интересно и ещё мне очень нравится», — поделился впечатлениями Илья Лисовский, участник школы «Учёные будущего».

Следить за успехами школьников можно в официальной группе «Учёные будущего» в социальной сети Вконтакте.