«Университет 2035» создаст новый способ отбора абитуриентов

ВЛАДИВОСТОК , 18 июл — РИА Новости . АНО «Университет 2035» совместно с вузами организует дополнительный способ отбора студентов при поступлении в университеты, первым высшим образовательным учреждением, в котором его применят на практике, станет Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), рассказал РИА Новости гендиректор «Университета 2035» Василий Третьяков.

"Это будет, скорее, дополнительный способ отбора в вузы, которые нацелены сегодня на создание новых продуктов. Им важно, чтобы у них рождались эти продукты внутри университета, чтобы ученики создавали стартапы. У нас даже здесь за пять дней возникло около шести контактов с университетами, в частности с тем же ДВФУ. Они готовы применять инструментарий, готовы отбирать среди своих студентов лучших, чтобы дать им больше, давать возможностей в обучении для создания новых продуктов", — сообщил Третьяков в кулуарах образовательного интенсива «Остров 10-21» на острове Русский.

Первый дополнительный отбор начнется в сентябре-октябре 2018 года, он пройдет отдельно от основной приемной кампании ДВФУ. «Скорее, пока в этом году приемная кампания пройдет традиционным путем. Возможно, мы сделаем историю про дополнительные баллы к ЕГЭ. Но основная работа в вузах начнется, конечно, в сентябре-октябре, когда у поступивших студентов появится право на получение каких-либо преференций», — отметил Третьяков.

Отбор будет происходить следующим образом: студент пройдет процедуру отбора от «Университета 2035», представит свой проект или идею проекта решения задачи, связанной с Национальной технологической инициативой. Прошедшему отбор студенту его вуз и «Университет 2035» предоставят возможность получения индивидуального образования на гибких основаниях.

Образовательный курс по цифровой экономике «Остров 10-21» организован университетом Национальной технологической инициативы «20.35». В нем участвуют 1000 человек — предприниматели, чиновники, эксперты в области технологического развития, аналитики данных, талантливые школьники.