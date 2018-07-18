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Международная летняя школа для медиков открылась в Душанбе
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Международная летняя школа для медиков открылась в Душанбе 

Мир24 1 час назад
«Экология, туризм и здоровье» — под таким девизом открылась международная летняя школа для медиков в Душанбе. В ней участвуют 60 молодых ученых, преподавателей и студентов из 15 стран мира, передает «МИР 24».
Они будут проводить совместные исследования, обмениваться опытом и представлять свои уникальные проекты. Например, «Роль запаха в повышении активности мозга», или «Роль смены обстановки в повышении резервов организма». Все лекции и семинары по традиции будут проходить на природе.
«Эта летняя школа проводится в восьмой раз. Она показала свою эффективность, потому что собираются педагоги, профессорский состав и студенты разных вузов. Здесь обсуждаются наиболее актуальные проблемы. В этом году проблема — это год экологии, туризма и, самое главное, это 10-летие принятия резолюции ГА ООН «Вода для устойчивого развития». Коллеги приезжают, дают оценки, как у нас наука, мы слушаем их лекции. Видим отличия. Мы вбираем самое лучшее друг у друга, чтобы дальше совершенствовать образование, специалистов-врачей», — указал заведующий кафедры гигиены окружающей среды Таджикского Государственного Медицинского Университета им. А. ибн Сино Комилджон Дабуров.
Кроме научных конференций, в планах у участников Летней школы — турпоходы к озерам и горячим источникам.
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