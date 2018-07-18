Незаконные платные услуги оказывались в Детской музыкальной школе в Богородске

Богородской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований федерального законодательства при формировании муниципального задания.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в конце декабря прошлого года управлением культуры районной администрации утверждено муниципальное задание для Детской музыкальной школы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Заданием предусмотрено оказание услуг на платной основе по обучению игре на фортепиано, сольному пению, обучению игре на гитаре, хоровому пению, игре на духовых и ударных инструментах.

Однако образовательными учреждениями оказание указанных услуг должно осуществляться без привлечения средств граждан, поскольку их финансирование происходит за счет средств местного бюджета.

Суд привлек начальника управления культуры к ответственности в виде административного штрафа.