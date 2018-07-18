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Незаконные платные услуги оказывались в Детской музыкальной школе в Богородске
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Незаконные платные услуги оказывались в Детской музыкальной школе в Богородске 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Богородской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований федерального законодательства при формировании муниципального задания.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Установлено, что в конце декабря прошлого года управлением культуры районной администрации утверждено муниципальное задание для Детской музыкальной школы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Заданием предусмотрено оказание услуг на платной основе по обучению игре на фортепиано, сольному пению, обучению игре на гитаре, хоровому пению, игре на духовых и ударных инструментах.
Однако образовательными учреждениями оказание указанных услуг должно осуществляться без привлечения средств граждан, поскольку их финансирование происходит за счет средств местного бюджета.
Суд привлек начальника управления культуры к ответственности в виде административного штрафа.
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