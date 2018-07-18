Помощь абитуриентам и студентам. Зачем вузу центр формирования контингента

Тысячи абитуриентов делают важный выбор — кем быть в будущем? Сейчас зачисление происходит по результатам единого госэкзамена, что, с одной стороны, проще, но с другой — огромный стресс.

Узнать о том, что происходит с системой образования в России , как меняются сами студенты от поколения к поколению и какие специалисты востребованы на сегодняшний день, корреспондент « АиФ »-НП» решил у директора Центра формирования контингента Волгоградского государственного университета Ирины Карнаух.

Прозрачная система

— Ирина Валерьевна, скажите, что входит в задачи Центра формирования контингента?

— Наша основная задача — создание и проведение мероприятий, которые помогают больше узнать о вузе, снять некий страх перехода из школы в университет. Очень важно, чтобы ребята имели информацию, которая в дальнейшем поможет им определиться с выбором профессии. На базе ВолГУ проходит множество олимпиад, в том числе и всероссийского уровня. Мы являемся площадкой для многих образовательных и социальных проектов. Кроме того, одна из функций нашего Центра — консультирование и помощь в переводе студентов высших и средних профессиональных заведений, прекращающих свою деятельность, лишившихся по решению Рособрнадзора лицензии или аккредитации. Эта функция была в 2014 году возложена на Волгоградский государственный университет решением Министерства образования и науки России . Любой студент, оказавшийся в сложной жизненной ситуации из-за того, что его учебное заведение прекратило образовательную деятельность по некоторым направлениям либо потеряло право выдавать диплом государственного образца, может обратиться к нам за помощью в переводе в другие вузы или учреждения СПО.

Ну и, конечно, в летний период — приёмная кампания.

— Последние годы сам приём документов изменился, хотя бы потому, что теперь все сдают ЕГЭ… А вы считаете, что ЕГЭ действительно упрощает поступление?

— Так как вуз — конечный потребитель такого продукта, как ЕГЭ, могу с уверенностью сказать, что сама процедура поступления стала проще и прозрачнее. В первую очередь единый госэкзамен был создан для того, чтобы уравнять возможности всех абитуриентов. Например, к нам каждый год подают документы ребята с разных уголков страны. Одинаковые шансы быть зачисленным у того, кто окончил школу в провинции и у столичных выпускников. Кроме того, сам процесс подачи документов теперь выглядит иначе. И, кстати, менее чем за месяц приёмной кампании Волгоградский государственный университет первым в регионе преодолел планку в 10 тысяч заявлений на поступление от абитуриентов по всем программам обучения. Чёткая система работы приёмной комиссии позволяет избежать очередей.

Сотрудники центра — специалисты и преподаватели — консультируют поступающих об образовательных направлениях, помогают выбрать подходящее, после этого абитуриенты направляются к техническим секретарям для подачи документов. В среднем время регистрации заявления от абитуриента сейчас занимает около 10 минут.

Для работы в приёмной комиссии и консультационном центре привлечено достаточно специалистов, поэтому даже в дни пиковой активности отлаженная работа приёмной комиссии обеспечивает комфортные общение и взаимодействие абитуриентов со специалистами. Специалисты консультационного центра помогают абитуриентам и их родителям понять, что им интереснее и ближе.

— А есть «модные» специальности?

— Сейчас, безусловно, очень востребованы IT-специальности. Мы также готовим уникальных специалистов по таким направлениям, как «Журналистика», «Инноватика», «Информационная безопасность» и «Наноинженерия», подготовка которых осуществляется только в нашем университете. Но те же экономисты и юристы по-прежнему пользуются спросом. Сложно выделить какую-то одну или пару специальностей. Мы очень чутко реагируем на любые изменения на рынке труда и вполне можем предсказать, какие профессии будут востребованы в будущем. Кстати, в этом году на базе ВолГУ впервые происходит набор в университетский колледж на три специальности, две из которых финансируются из федерального бюджета, а ещё одна — из областного. Как видите, мы не стоим на месте.

От рамок — к свободному мышлению

— Часто можно услышать такую фразу, что уровень знаний нынешних студентов не столь высок в сравнении с прошлыми годами. Насколько, на ваш взгляд, это так? Как меняются поколения?

— Я преподаю на первых курсах экономику. Не только мы их учим, но и они нас постоянно чему-то учат. Не могу сказать, что молодёжь глупеет. Наоборот, каждый раз я удивляюсь, какие же они умные, талантливые и творческие. Но тут есть важный момент. Поймите, что у школьников, которые переходят в 10-й класс, уже достаточно знаний для того, чтобы развивать свою эрудированность, но зачастую у них на это просто не остаётся времени, поскольку большую часть времени они сосредоточены на том, чтобы успешно сдать ЕГЭ. Это заставляет подростков жить в неких рамках. Я имею в виду, что для них сдача госэкзамена — огромный стресс! Попав в вуз, они немного расслабляются. В том смысле, что могут проявить где-то фантазию, порассуждать, чего были лишены два года до этого.

— Что ЕГЭ стресс — это факт. Кроме того, мы часто слышим о том, что в нынешней системе образования учителям просто некогда заниматься детьми. Педагоги завалены отчётами и прочей работой с документами. А как с этим обстоят дела в вузах?

— Ну, во-первых, надо понимать, что на учителя действительно возложена огромная ответственность. С одной стороны, в ученика надо вложить знания и отработать механизм решения заданий, а с другой — научить его концентрироваться в стрессовой ситуации. К сожалению, очень много историй о том, что золотые медалисты пишут ЕГЭ достаточно средне. Вдумайтесь, какой это труд — золотая медаль! Но человек просто не справился с волнением во время сдачи госэкзамена. От такого никто не застрахован. Что же касается занятости преподавателей в вузах, могу сказать, что нам в этом плане попроще. Да, есть бумажная работа, но она не мешает общению со студентами. Времени хватает на всё.

Знания в эпоху интернета

— В эпоху гаджетов и свободного доступа к интернету обучение наверняка тоже проходит иначе? Говорят, у нынешней молодежи сформировано фрагментарное мышление. Как это отражается на учёбе?

— Я бы добавила, что не только фрагментарное, но и шаблонное. Опять-таки отчасти из-за ЕГЭ. К 9-му классу подросток уже имеет свой определённый взгляд на мир, как личность он уже сформирован. Конечно, хотелось бы, чтобы в 10-м и 11-м классах школьники могли расширять кругозор, но им приходится быть заточенными на ЕГЭ. На первых курсах я всегда говорю студентам, что им повезло иметь доступ к огромному количеству информации. Но важно научиться выбирать из всего многообразия — нужное. Любая информация, пропущенная через себя, становится знанием. Как раз в вузе ребята учатся выбирать важное, структурировать. Не понимая, о чем речь, невозможно найти необходимые сведения, факты, поэтому студенты учатся этой избирательности.

Во времена, когда поток информации зашкаливает, очень важно, чтобы студент умел отбирать самое ценное, а наша задача — научить ориентироваться в этом потоке.