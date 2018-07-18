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20 июля состоится лекция архитектора и экскурсия в школу МАРШ
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20 июля состоится лекция архитектора и экскурсия в школу МАРШ 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Известный промышленный дизайнер и специалист в области архитектуры Арсений Леонович в рамках Moscow Urban Forum 2018 расскажет профессиональной аудитории, как создать комфортную для работы среду. Офисы, коворкинги, школы и библиотеки — все они строятся по определённым правилам, поэтому к каждому из них стоит искать собственный подход. Только тогда пространство станет местом, где каждый сможет развиваться и генерировать новые идеи. И именно такие объекты строит архитектурное бюро Panacom, которое основал Арсений.
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Приглашаются дизайнеры и архитекторы, студенты профильных вузов и специалисты рынка недвижимости. Всем им будет интересно послушать лекцию от профи и пройтись по коридорам архитектурной школы МАРШ. Сбор гостей будет именно там — ул. Нижняя Сыромятническая, дом 10, корпус 2, 5-й этаж. Регистрация — по ссылке.
Начало в 17:00.
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