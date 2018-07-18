Больше всего оренбургских абитуриентов в ссузах хотят изучать право

В колледжах и техникумах Оренбургской области ждут абитуриентов. В приемных комиссиях области отмечают, что в этом году желающих получить среднее профессиональное образование больше, чем в 2017.

В областном министерстве образования сообщают, что по данным на 13 июля количество поданных заявлений в образовательные учреждения среднего образования составляет 120% от запланированного. Для сравнения, в прошлом году в этот же период их было на 45% меньше.

На данный момент больше всего заявок подано в Учетно-финансовый техникум, педагогический колледж им. Н. К. Калугина Оренбурга , Нефтегазоразведочный техникум, Оренбургский колледж экономики и информатики и Орский нефтяной техникум им Героя Советского Союза В. А. Сорокина.

В числе самых востребованных специальностей:

Право и судебное администрирование (5,3 человека на место);

Специальное дошкольное образование (4,8 человека на место);

Бурение нефтяных и газовых скважин (4,6 человека на место);

Банковское дело (4,4 человека на место);

Переработка нефти и газа (4,3 человека на место).

В ведомстве отмечают, что в образовательных организациях по подготовке кадров для работы в сельском хозяйстве скорее всего будет недобор: сюда захотели поступать только 40-50% абитуриентов от планового набора.

Прием документов по направлениям подготовки среднего образования ведется с 20 июня и закончится 15 августа. Если останутся свободные места, то он продлится до 25 ноября. На творческие специальности или профессии, связанные с физическими или психологическими качествами поступающих, документы можно подать до 10 августа.