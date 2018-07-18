Ещё
Институт КФУ сократил название, чтобы быть броским и ярким
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии

Институт КФУ сократил название, чтобы быть броским и ярким 

Казанский Портал 1 час назад
Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ сменил название. Ничего революционного: институт просто избавился от слов «истории и востоковедения». С нового учебного года на входе будут висеть таблички с названием «Институт международных отношений».
«Название института должно быть ярким, броским и притягательным. Институт международных отношений — оптимальный вариант по лаконичности и содержанию. Тем более, что нас давно называют “МГИМО на Волге”», — заявил директор института Рамиль Хайрутдинов.
Бренд МГИМО известен во всем мире. В КФУ хотят, чтобы название Института международных отношений стало таким же знаковым, сообщает пресс-служба вуза.
Читайте также:
Стобалльники ринулись в КФУ, узнав о выплатах в 100 000 рублей
Самые дорогие специальности в казанских вузах в 2018 году
Казанский Портал: последние новости
Стобалльники ринулись в КФУ, узнав о выплатах в 100 000 рублей КФУ выплатит первокурсникам по 100 000 рублей. Не всем В Казани составили список тех, кому можно выступать в школах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии80
Трамп определился с отношением к России533
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе58
Умер солист группы «Доктор Ватсон»14
Финалистку Missis World Russia забили молотком221
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
01:00
Названа причина скорого уничтожения интернета
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение