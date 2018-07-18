Институт КФУ сократил название, чтобы быть броским и ярким

Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ сменил название. Ничего революционного: институт просто избавился от слов «истории и востоковедения». С нового учебного года на входе будут висеть таблички с названием «Институт международных отношений».

«Название института должно быть ярким, броским и притягательным. Институт международных отношений — оптимальный вариант по лаконичности и содержанию. Тем более, что нас давно называют “ МГИМО на Волге”», — заявил директор института Рамиль Хайрутдинов

Бренд МГИМО известен во всем мире. В КФУ хотят, чтобы название Института международных отношений стало таким же знаковым, сообщает пресс-служба вуза.

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