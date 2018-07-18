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Все условия для роста. Прикамские калийщики подвели итоги целевого набора
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Все условия для роста. Прикамские калийщики подвели итоги целевого набора 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
От 180 и выше
Участниками программы целевого набора компании «Уралкалий» в этом году стали 26 выпускников общеобразовательных школ из Березников и Соликамска. Все они показали высокий результат на ЕГЭ. Их суммарные баллы по русскому языку, математике, физике или химии — не ниже 180.
В этом учебном году первокурсники начнут учиться по специальностям: «Маркшейдерское дело», «Электрификация и автоматизация горного производства», «Электроснабжение», «Горные машины и оборудование», «Химическая технология», «Технологические машины и оборудование», «Геологическая съёмка, поиск и разведка твёрдых полезных ископаемых», «Геофизические методы, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых». Главными альма-матер студентов станут Пермский национальный исследовательский политехнический университет, его березниковский филиал, а также Санкт-Петербургский горный университет.
Команда профессионалов
У студентов, которые учатся по целевой программе предприятия, есть немало бонусов. Начиная со второго курса, они получают от компании стипендию — от 3 до 12 тыс. руб. в месяц (сумма зависит от успеваемости). Ребята не просто проходят практику в подразделениях предприятия, но и получают зарплату. В компании им также дают все необходимые методические материалы для подготовки курсовых и дипломных работ. Выпускникам программы гарантируют трудоустройство на предприятии по полученной ими специальности и подъёмные выплаты от 28 до 33 тыс. руб. (в зависимости от среднего балла по диплому).
«Программа целевого набора на нашем предприятии действует уже восемь лет. Сейчас по востребованным в компании специальностям обучаются 47 человек, — рассказала директор по персоналу Ирина Константинова. — Затем выпускники вузов, которые учились по программе целевого набора, пополнят команду профессионалов нашего предприятия. У нас есть все условия для дальнейшего карьерного и профессионального роста молодых специалистов».
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