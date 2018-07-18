Нижегородские школьники в игровой форме познакомились с денежным обращением 

Сотрудники Волго-Вятского Главного управления Банка России совместно с волонтерами финансового просвещения — студентами Мининского университета провели интерактивное занятие и деловую экономическую игру для нижегородских школьников, сообщили в пресс-службе регулятора.
Школьников познакомили с историей наличного денежного обращения в России, узнали, когда стали чеканить первые монеты в нашей стране и что означает выражение «гнаться за длинным рублём». Учащиеся школ смогли проверить свои знания современных финансовых инструментов в формате викторины «Своя игра», организованной студентами магистратуры Мининского университета, обучающимися о профилю «Инновации в финансово-экономическом образовании».
«Интерактивные занятия по финансовой грамотности, которые мы организуем для учащихся, — оптимальный формат для каникул. Это не лекции или школьные уроки, от которых дети летом хотят отдохнуть. Игровая подача позволяет легче донести финансовые истины, без понимания которых сложно жить в современном мире. И чем раньше ребята их усвоят, тем правильнее смогут в дальнейшем распоряжаться своими деньгами», — отметила начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.