Российских преподавателей могут направить учить киргизских школьников

Россия готова направить в Киргизию своих учителей. Для этого двум странам необходимо согласовать список школ и предметов, где нужны российские педагоги, заявил статс-секретарь — заместитель Министра образования и науки Павел Зенькович

Чиновник напомнил, что подобная практика — отправлять российских учителей для обучения иностранных школьников на русском языке — есть у России с Таджикистаном . «Проект действительно успешный, мы видим, что те дети, которые в этом году учились под руководством наших педагогов, стали добиваться заметно больших успехов. Причём не только в русском языке, но и в тех предметах, которые им преподавали», — цитирует Зеньковича пресс-служба Минобрнауки (в мае разделено на Минпросвещения и Министерство науки — прим. ред.).

Он пояснил, что для отправки российских педагогов в школы Киргизии необходимо оперативно согласовать «список школ и предметов, по которым нужны педагоги».

По словам Зеньковича, у России и Киргизии есть инструменты, с помощью которых стороны могут «не дать молодёжи забыть русский язык, потому что это важно и для обучения в Российской Федерации, и для работы над совместными проектами».

В России обучаются более 16 тысяч граждан Киргизии, из них около пяти тысяч проходят обучение бесплатно за счёт квоты, а остальные 11 тысяч — на договорной основе.