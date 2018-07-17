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Российских преподавателей могут направить учить киргизских школьников
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Российских преподавателей могут направить учить киргизских школьников 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Россия готова направить в Киргизию своих учителей. Для этого двум странам необходимо согласовать список школ и предметов, где нужны российские педагоги, заявил статс-секретарь — заместитель Министра образования и науки Павел Зенькович.
Чиновник напомнил, что подобная практика — отправлять российских учителей для обучения иностранных школьников на русском языке — есть у России с Таджикистаном. «Проект действительно успешный, мы видим, что те дети, которые в этом году учились под руководством наших педагогов, стали добиваться заметно больших успехов. Причём не только в русском языке, но и в тех предметах, которые им преподавали», — цитирует Зеньковича пресс-служба Минобрнауки (в мае разделено на Минпросвещения и Министерство науки — прим. ред.).
Он пояснил, что для отправки российских педагогов в школы Киргизии необходимо оперативно согласовать «список школ и предметов, по которым нужны педагоги».
По словам Зеньковича, у России и Киргизии есть инструменты, с помощью которых стороны могут «не дать молодёжи забыть русский язык, потому что это важно и для обучения в Российской Федерации, и для работы над совместными проектами».
В России обучаются более 16 тысяч граждан Киргизии, из них около пяти тысяч проходят обучение бесплатно за счёт квоты, а остальные 11 тысяч — на договорной основе.
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