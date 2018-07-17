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Родителям предоставили возможность задать вопросы министру просвещения России
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Родителям предоставили возможность задать вопросы министру просвещения России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Во вторник начался сбор вопросов от родителей министру просвещения России Ольге Васильевой.
Наиболее острые из поступивших вопросов министр обсудит с родителями школьников в рамках Общероссийского родительского собрания, которое состоится 29 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Любой желающий может направить свой вопрос через форму на сайте и через аккаунты министерства просвещения России в социальных сетях.
Общероссийское родительское собрание — традиционная встреча в преддверии нового учебного года с целью получить обратную связь, услышать мнение родителей, узнать о наиболее волнующих их вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ. В этом году, как и в прошлом, встреча пройдет на площадке одной из московских школ в формате живого диалога и видеоконференции с прямыми включениями из разных регионов страны.
В 2017 году в адрес министра поступило более 3 тыс. вопросов, большинство из которых касались нововведений в школьную программу, изучения иностранных языков, сдачи экзаменов, качества учебников.
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