За ростовскими школьниками будут следить 677 тысяч видеокамер

Камеры установили во всех школах и детсадах

Подготовка к 1 сентября идет полным ходом. В школах Ростова установили турникеты и огородили заборами территории школ и детсадов. Кроме того, за школьниками будут наблюдать тысячи видеокамер, которые установят на входе в здания, в помещениях и по периметру школ и детсадов. В администрации Ростова сообщили, что к началу учебного на безопасность должны проверить 273 образовательных организации. — Все школы и детсады оснащены камерами, для этого потребовалось 676 900 штук. Сейчас системы наблюдения модернизируют, чтобы записанные видео хранились 30 дней, — сообщили в администрации Ростова, В мэрии отметили, что все школы и детсады города оборудованы кнопкой тревожной сигнализации. Кроме того, вокруг детсадов и 103 школ поставили заборы. — В большинстве случаев пропуск в здание контролируют охранные агентства. В 102 учреждениях на входе сидят вахтеры или сторожа. В 50 организациях установлены турникеты с электронными проходными, — сообщили в администрации города. Возле пешеходных переходов рядом со школами установят 12 макетов с изображениями детей.