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Как попасть в КГУ на бюджет?
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Как попасть в КГУ на бюджет? 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Приемная кампания для желающих поступить на бакалавриат и учиться бесплатно завершится 26 июля в 15.30, сообщает пресс-служба университета.
А у тех, кто планирует подать документы на внебюджетную заочную или очно-заочную формы обучения, еще есть время до 11 августа.
По состоянию на 17 июля, на 27-й день с начала приемной кампании в Костромском госуниверситете, картина подачи заявлений выглядит так:
— На бакалавриат подано 4381 заявление на очную форму обучения, 579 — на заочную, 90 — на очно-заочную. Итого: 5050 заявлений.
— На специалитет очной и заочной форм обучения (1 направление подготовки — «Экономическая безопасность») — 100 заявлений.
— В магистратуре очно хотят учиться 275 человек, заочно — 128, очно-заочно — 97.
— Получить в КГУ среднее профессиональное образование по направлениям «Туризм» и «Дизайн» намерены 28 абитуриентов.
В этом году в тройке лидеров по количеству поданных заявлений традиционно стали направления подготовки экономической и юридической направленности:
— «Экономика» — 331 заявление,
— «Менеджмент» — 251,
— «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция» набрали по 245 заявлений.
Высоким спросом пользуются у абитуриентов направления ИТ-сферы: «Информационные системы и технологии» (207 заявлений), «Информатика и вычислительная техника» (186), «Бизнес-информатика» (180) и «Управление в технических системах» (131).
Большое количество заявлений — 187 — подано на направление «Педагогическое образование с двумя профилями (»Начальное образование» и «Организатор детского движения»). Интересуют абитуриентов и «Социальная работа» (152), и «История» (150).
После того, как будет завершен прием документов, у абитуриентов останется четыре дня для того, чтобы окончательно определиться с выбором, написать согласие на зачисление и сдать в приемную комиссию оригинал документа об образовании (аттестата или диплома). Это нужно сделать до 1 августа включительно. А 3 августа будет подписан приказ о зачислении на первом этапе на 80% мест. Остальные 20% бюджетных мест займут те, кто принесет согласие на зачисление и оригиналы документов до 6 августа. Они увидят свои фамилии в приказе от 8 августа.
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