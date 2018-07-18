В Нижегородской области планируется развивать экологическое образование

Проект, направленный на развитие экологического образования, рассмотрели депутаты законодательного собрания Нижегородской области на заседании профильного комитета 18 июля. При его разработке использовался опыт других регионов, в частности, Приморского края , Владимирской, Ленинградской, Калининградской и Архангельской областей.

Как сообщил председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Владислав Атмахов , с данной инициативой выступил ректор ННГАСУ Андрей Лапшин . Проект предполагает проведение различных профильных мероприятий для детей. Отдельная статья посвящена организации экологических лагерей, походов и экспедиций, финансируемых за счет средств областного бюджета.

«Мы всегда говорим о том, что экологическое образование должно начинаться с малого — практически с детского сада. Данным законопроектом предложено возложить эти задачи на учреждения, которые занимаются образованием детей и подростков. Нам с большим трудом удалось провести его, но финансирование на реализацию пока не заложено. В дальнейшем мы будем работать с бюджетом, чтобы на экологическое образование выделялись средств. Тогда закон заработает в полную силу», — сказал Атмахов.

Он также добавил, что в сентябре планируется провести совещание, где будут рассматриваться в том числе вопросы финансирования.

Напомним, дети из малообеспеченных семей смогут отдохнуть в экологических лагерях Нижегородской области.