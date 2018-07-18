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В Нижегородской области планируется развивать экологическое образование
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В Нижегородской области планируется развивать экологическое образование 

В городе N 26 минут назад
Фото: В городе N
Проект, направленный на развитие экологического образования, рассмотрели депутаты законодательного собрания Нижегородской области на заседании профильного комитета 18 июля. При его разработке использовался опыт других регионов, в частности, Приморского края, Владимирской, Ленинградской, Калининградской и Архангельской областей.
Как сообщил председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Владислав Атмахов, с данной инициативой выступил ректор ННГАСУ Андрей Лапшин. Проект предполагает проведение различных профильных мероприятий для детей. Отдельная статья посвящена организации экологических лагерей, походов и экспедиций, финансируемых за счет средств областного бюджета.
«Мы всегда говорим о том, что экологическое образование должно начинаться с малого — практически с детского сада. Данным законопроектом предложено возложить эти задачи на учреждения, которые занимаются образованием детей и подростков. Нам с большим трудом удалось провести его, но финансирование на реализацию пока не заложено. В дальнейшем мы будем работать с бюджетом, чтобы на экологическое образование выделялись средств. Тогда закон заработает в полную силу», — сказал Атмахов.
Он также добавил, что в сентябре планируется провести совещание, где будут рассматриваться в том числе вопросы финансирования.
Напомним, дети из малообеспеченных семей смогут отдохнуть в экологических лагерях Нижегородской области.
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