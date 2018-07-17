Родители могут задать свои вопросы министру просвещения

Наиболее острые из поступивших вопросов министр обсудит с родителями школьников в рамках Общероссийского родительского собрания, которое состоится 29 августа.

Любой желающий может направить свой вопрос через форму на сайте, и через аккаунты министерства просвещения России в социальных сетях.

Общероссийское родительское собрание — традиционная встреча в преддверии нового учебного года с целью получить обратную связь, услышать мнение родителей, узнать о наиболее волнующих их вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ. В этом году, как и в прошлом, встреча пройдет на площадке одной из московских школ в формате живого диалога и видеоконференции с прямыми включениями из разных регионов страны.

Как сообщается, в 2017 году в адрес министра поступило более 3 тыс. вопросов, большинство из которых касались нововведений в школьную программу, изучения иностранных языков, сдачи экзаменов, качества учебников.