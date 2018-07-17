Минпросвещения объявило сбор вопросов к Общероссийскому родительскому собранию

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Министерство просвещения объявило о начале сбора вопросов к министру просвещения РФ Ольге Васильевой . Встреча министра с родителями школьников состоится 29 августа, сообщается на официальном сайте Минпросвещения.

"29 августа в одной из московских школ состоится встреча министра просвещения Российской Федерации О. Ю. Васильевой с родителями школьников", — сообщается на сайте. Общение, как отмечается, пройдет в формате живого диалога и видеоконференции с прямыми включениями из разных регионов страны. «В этот раз на связь с центральной площадкой в Москве выйдут восемь российских городов из шести федеральных округов. Благодаря онлайн-трансляции за Общероссийским родительским собранием следить можно будет из любой точки страны и мира», — уточняется в сообщении.

Желающие могут отправить вопрос через форму на сайте собрания и через аккаунты Министерства просвещения Российской Федерации в социальных сетях. «Наиболее острые из них станут предметом обсуждения в ходе собрания», — отмечается на сайте.

Общероссийское родительское собрание — традиционная встреча в преддверии нового учебного года с целью получить обратную связь, услышать мнение родителей, узнать о наиболее волнующих их вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ. В 2017 году в адрес министра поступило более 3000 вопросов, большинство из которых касались нововведений в школьной программе, изучения иностранных языков, сдачи экзаменов, качества учебников.