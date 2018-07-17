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Студенты из Национальной консерватории искусств и ремесел посетили МИИТ
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Студенты из Национальной консерватории искусств и ремесел посетили МИИТ 

Управа района Марьина роща 40 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Группа студентов из Национальной консерватории искусств и ремесел (КНАМ), расположенной во Франции, посетила Российский университет транспорта (МИИТ). В группу вошли студенты, обучающиеся по специальностям «управление движением и автоматика» и «телемеханика и связь».
Управление международного сотрудничества РУТ (МИИТ) подготовило для группы насыщенную программу. Проректор Владимир Глазков провел встречу с делегацией и представил подробную презентацию РУТ (МИИТ). Во встрече также приняли участие и выступили сотрудники представительства Национальной компании французских железных дорог в Москве и посольства Французской Республики в России.
Студенты из Франции также посетили несколько институтов МИИТ, где прослушали лекции и познакомились с основными лабораториями. (ис)
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