Студенты из Национальной консерватории искусств и ремесел посетили МИИТ

Группа студентов из Национальной консерватории искусств и ремесел (КНАМ), расположенной во Франции, посетила Российский университет транспорта (МИИТ). В группу вошли студенты, обучающиеся по специальностям «управление движением и автоматика» и «телемеханика и связь».

России. Управление международного сотрудничества РУТ (МИИТ) подготовило для группы насыщенную программу. Проректор Владимир Глазков провел встречу с делегацией и представил подробную презентацию РУТ (МИИТ). Во встрече также приняли участие и выступили сотрудники представительства Национальной компании французских железных дорог в Москве и посольства Французской Республики

Студенты из Франции также посетили несколько институтов МИИТ, где прослушали лекции и познакомились с основными лабораториями. (ис)