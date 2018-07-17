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Кабмин выделит регионам 25 миллиардов рублей на строительство новых школ в 2019 году
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Кабмин выделит регионам 25 миллиардов рублей на строительство новых школ в 2019 году 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России не планирует на следующий год снижать объёмы средств, которые выделяются федеральным бюджетом регионам на строительство и реконструкцию школ.
Как рассказал «Парламентской газете» глава бюджетного Комитета Совета Федерации Сергей Рябухин, об этом сообщил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи сенаторов во главе со спикером палаты регионов Валентиной Матвиенко.
Он сообщил, что сразу несколько вопросов, которые обсуждались на встрече, касались совместных полномочий федерального и региональных бюджетов.
«Всем очевидно, что образование относится к полномочиям регионов. Но при этом мы знаем, что федеральный центр ежегодно инициирует выделение регионам 25 миллиардов рублей на строительство новых школ и реконструкцию старых», — сказал парламентарий.
Сергей Рябухин подчеркнул, что сенаторам «было важно услышать», что на следующий бюджетный цикл выделение таких средств регионам будет тоже предусмотрено. «Мы получили от Дмитрия Анатольевича (Медведева. — Прим. ред.) положительный ответ — для нас это очень важно», — сказал он.
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