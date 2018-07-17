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Дети из школы №2122 поехали в юнармейский лагерь
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Дети из школы №2122 поехали в юнармейский лагерь 

Администрация городского округа Щербинка 54 минуты назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница школы №2122
Ученики образовательного комплекса «Школа №2122» городского округа Щербинка поехали 14 июня в военно-патриотический лагерь, организованный на базе Преображенского оборонно-спортивного центра.
— Всего поехало 12 человек, среди них шесть девочек и такое же количество мальчиков. Летняя смена продлится до 22 июля. Это последний выезд ребят. После лагеря дети начнут подготовку к новому учебному году, — сообщил исполняющий обязанности заместителя директора образовательного комплекса «Школа №2122» Михаил Кольцов.
Летняя смена пройдет в рамках программы «Московский юнармеец».
Он добавил, что ребята уже участвовали в подобном мероприятии. В июне они съездили в летний лагерь «Патриот» в Тучково.
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