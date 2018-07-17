Дети из школы №2122 поехали в юнармейский лагерь

Фото: официальная страница школы №2122

Ученики образовательного комплекса «Школа №2122» городского округа Щербинка поехали 14 июня в военно-патриотический лагерь, организованный на базе Преображенского оборонно-спортивного центра.

— Всего поехало 12 человек, среди них шесть девочек и такое же количество мальчиков. Летняя смена продлится до 22 июля. Это последний выезд ребят. После лагеря дети начнут подготовку к новому учебному году, — сообщил исполняющий обязанности заместителя директора образовательного комплекса «Школа №2122» Михаил Кольцов.

Летняя смена пройдет в рамках программы «Московский юнармеец».