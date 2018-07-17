Школа «Летово»

Главный критерий успешности обучения в «Летово» — не только и не столько высокие академические результаты учащихся, но реальные возможности поступить в престижный ВУЗ на интересующий факультет. Достижению поставленных целей служат уникальная модель обучения, нестандартный эффективный подход, профессионализм учителей.

Школа «Летово» — это не просто учебное заведение с принципиально новым подходом к обучению одаренных и мотивированных детей. Это — более эффективная альтернатива классического образования, существующего на сегодняшний день и в муниципальных, и в частных школах.

Ее принципиальное отличие состоит уже в том, что перед формированием образовательной модели, была проведена колоссальная работа: учтен и проанализирован опыт лучших школ мира и России , переняты самые эффективные особенности и подходы к построению процесса обучения.

Так, британский опыт подарил идею формата учебы: пансион позволяет упорядочить организационные моменты, избавить от необходимости тратить драгоценное время на путь в школу и домой. Кроме того, проживание в пансионе и правильная организация учебного и свободного времени позволяет сформировать командный дух, что немаловажно в любом виде деятельности.

Исследование американской системы обучения позволило сформулировать самые важные выводы относительно внеакадемического времени и организовать разнообразные клубы по интересам, кружки и спортивные секции. При разработке системы оценки знаний был учтен американский подход, а также его адаптация в Сингапуре . В этой стране также практикуется билингвальный принцип, и это — прекрасная возможность не только освоить иностранный язык, но и тренировать память, внимание, мышление. Практика на двух языках подразумевает получение российского аттестата и диплома международного образца. А это — прекрасная возможность поступить в престижный ВУЗ за рубежом.

Преподавание естественнонаучных дисциплин в основном состоит в проведении экспериментальной работы и опытов. Это позволяет детям лучше усваивать знания, учиться самостоятельно искать ответы на вопросы и решения сложных задач, стимулирует развитие мышления, внимания, памяти.

Миссия «Летово»

Миссия школы «Летово» — сделать доступным качественное образование для школьников, которые в этом заинтересованы. Школа призвана помочь раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал одаренных детей, которые хотят учиться.

Поступить в школу может ребенок из любого города России. Решение о поступлении принимает комиссия на основе результатов тестирования, тесты независимые. После зачисления ребенка в школу проводится оценка материального состояния семьи, и, если родители не смогут оплачивать обучение полностью, недостающая часть будет покрываться средствами фонда. Возможно и полное покрытие стоимости назначенной стипендией.

Преимущества обучения в школе

Школа призвана не только помочь усвоить знания и навыки, которые пригодятся в дальнейшем обучении и будущей профессиональной деятельности. Здесь уделят внимание формированию универсальных ключевых навыков личности, которые во многом определяют успешность. К таким навыкам относят критическое мышление, умение самостоятельно искать способы решения возникающих задач, способность создавать принципиально новые идеи. Ребята будут учиться работать самостоятельно и в команде, эффективно взаимодействовать с окружающими.

Одним из недостатков современного классического обучения является преобладание теории над практикой, в то время как пытливый детский ум охотнее усвоит знания, полученные из собственного практического опыта. Оснащение «Летово» открывает возможности для экспериментов, что также является одним из ключевых преимуществ обучения.