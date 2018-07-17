1 сентября станет учебным днем

1 сентября в этом году выпадает на субботу, но, тем не менее, станет учебным днем. Такое решение приняли в Правительстве Вологодской области на оперативном совещании при первом заместителе Губернатора Вологодской области Антоне Кольцове.

Ирина Гуляева. «Это традиция — начинать учебный год с 1 сентября. В учебных учреждениях будут организованы праздничные линейки, пройдут первые уроки. По традиции, придут пообщаться с ребятами и представители городских властей», — говорит начальник Управления образования Вологды

Сейчас еще продолжается набор в первые классы. В этом году около 4600 первоклашек переступят порог школы. В подарок от города юным вологжанам — новая школа № 42 на ул. Северной. Сейчас объект готов на 100%. Полностью завершена отделка классов и коридоров, готово футбольное поле и детская площадка, благоустроена территория.

Добавим, 1 сентября для всех школьников по традиции пройдет большой праздник на пл. Революции. Здесь будут организованы интерактивные игровые площадки, состоится подведение итогов проекта «Город детства». Сейчас юные вологжане посещают 30 городков, где проходят тематические недели, квесты и спортивные мероприятия.