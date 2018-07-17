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Госдума поддержала проект о праве духовных учебных организаций реализовывать дополнительные программы
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Госдума поддержала проект о праве духовных учебных организаций реализовывать дополнительные программы 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, предоставляющий духовным образовательным организациям право реализовывать дополнительные образовательные программы (дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы) и программы профессионального обучения.
«В соответствии с законодательством духовные образовательные организации реализуют образовательные программы, направленные на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательные программы среднего профессионального и высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Подготовленный законопроект направлен на более полную защиту государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования, а также создание равных условий для реализации права на образование в области дополнительного образования и профессионального обучения», — говорится в пояснительной записке.
Таким образом, духовным образовательным организациям будет предоставлена равная с другими образовательными организациями возможность участвовать в формировании всех основных путей достижения квалификации, предусмотренных Национальной рамкой квалификаций в Российской Федерации.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы.
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