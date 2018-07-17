Госдума поддержала проект о праве духовных учебных организаций реализовывать дополнительные программы

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, предоставляющий духовным образовательным организациям право реализовывать дополнительные образовательные программы (дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы) и программы профессионального обучения.

«В соответствии с законодательством духовные образовательные организации реализуют образовательные программы, направленные на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательные программы среднего профессионального и высшего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Подготовленный законопроект направлен на более полную защиту государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования, а также создание равных условий для реализации права на образование в области дополнительного образования и профессионального обучения», — говорится в пояснительной записке.

Таким образом, духовным образовательным организациям будет предоставлена равная с другими образовательными организациями возможность участвовать в формировании всех основных путей достижения квалификации, предусмотренных Национальной рамкой квалификаций в Российской Федерации

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы.