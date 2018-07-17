Палата молодых законодателей будет добиваться, чтобы в каждой школе был медработник

Парламентарии предлагают законодательно закрепить норму о медико-санитарном сопровождении с учётом режима пребывания обучающихся в образовательной организации. Другими словами, врач должен находиться на территории школы или детского сада, пока там находятся дети.

Такая норма, по мнению членов палаты при Совете Федерации, необходима для соблюдения главного принципа охраны здоровья детей — обеспечения доступности медицинской помощи.

Сегодня работу медицинских кабинетов в школах курируют два ведомства. Работу медицинского кабинета организует Минздрав , в то время как образовательная организация должна предоставить врачам лицензированное помещение.

«По данным мониторинга, проведённого палатой, не у всех школ есть такая возможность», — обозначила проблему член палаты молодых законодателей, депутат Госсовета Республики Крым Анна Рубель. Многие директора школ заключают соглашение с поликлиникой, где в течение года проходят медосмотр ученики. Для того же, чтобы просто показать школьника врачу, приходится везти ребёнка за несколько десятков километров.

Чтобы решить вопрос доступности медпомощи для учеников, члены молодёжной палаты при Совете регионов предлагают усилить межведомственный контроль за деятельностью медицинских кабинетов и законодательно прописать норму, чтобы в каждой образовательной организации присутствовал медработник.

Также молодые парламентарии выступают с инициативой приравнять сотрудников школьных медкабинетов к медицинским работникам, осуществляющих свою деятельность в лечебных учреждениях. Такая мера гарантирует школьным врачам право на досрочное назначение страховой пенсии, аргументируют необходимость внесения поправок молодые законодатели.

Предложения, утверждённые на заседании «круглого стола» по вопросам качественной лечебно-профилактической работы школьных медицинских кабинетов, вошли в итоговую резолюцию.