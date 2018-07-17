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Школьники из Савеловского отличились на творческом фестивале в Сочи
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Школьники из Савеловского отличились на творческом фестивале в Сочи 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Учащиеся школы № 1164 Савеловского района успешно выступили на международном конкурсе-фестивале «Детское время 20:18», который прошел Сочи. Школьники отличились активным участием и завоевали сразу несколько наград.
— Группа «Звездочки» получила звание лауреата первой степени. Настоящим открытием фестиваля стали выпускницы коллектива «Импульс», получившие Гран-при за дуэтные постановки, — поделился представитель администрации школы.
Добавим, что руководит творческим коллективом «Импульс» педагог Ирина Починина. (мю)
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