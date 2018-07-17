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Камеры, турникеты и ограждения: меры безопасности усилят в школах Ростова
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Камеры, турникеты и ограждения: меры безопасности усилят в школах Ростова 

Деловое сообщество 1 час назад
В администрации Ростова провели оперативное планерное совещание, посвященное готовности школ города к новому учебному году в плане обеспечения их безопасности. Упор в этом году будет сделан на модернизацию системы видеонаблюдения, запись будет работать повсеместно и сохранятся в течение месяца. Также в планах усилить пропускной режим, для этого вводится система электронных ключей и турникетов. Ими уже оснащено около двух сотен школ города.
Проблема безопасности детей на дороге стоит в любом городе страны. Власти планируют принять дополнительные меры по ограждению пешеходных переходов, а в местах нерегулируемых переходов установят ростовые макеты школьников. Такие фигуры будут установлены возле 12 образовательных учреждений Ростова.
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