Камеры, турникеты и ограждения: меры безопасности усилят в школах Ростова

В администрации Ростова провели оперативное планерное совещание, посвященное готовности школ города к новому учебному году в плане обеспечения их безопасности. Упор в этом году будет сделан на модернизацию системы видеонаблюдения, запись будет работать повсеместно и сохранятся в течение месяца. Также в планах усилить пропускной режим, для этого вводится система электронных ключей и турникетов. Ими уже оснащено около двух сотен школ города.

Проблема безопасности детей на дороге стоит в любом городе страны. Власти планируют принять дополнительные меры по ограждению пешеходных переходов, а в местах нерегулируемых переходов установят ростовые макеты школьников. Такие фигуры будут установлены возле 12 образовательных учреждений Ростова.