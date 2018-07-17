Студенты вуза на Рязанском проспекте отличились на Всероссийском конкурсе молодежных проектов

Проекты Государственного университета управления на Рязанском проспекте оказались в числе победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов, проводимого Федеральным агентством по делам молодежи.

Отмечены проекты «Московское студенческое самоуправление 2.0: Перезагрузка», «Курс успешного лидера», «Просветительский проект „Неизвестные солдаты Великой Отечественной войны“, проект „Неделя здоровья“, направленный на пропаганду здорового образа жизни, и „Клуб ГУУ 19/100“.

— В конкурсе смогли принять участие вузы Российской Федерации , которые представляют проекты по следующим номинациям: „Поддержка студенческого самоуправления“, „Поддержка молодежных студенческих инициатив“, „Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации“, „Наука и инновации“, „Волонтерство и социальное проектирование“, „Студенческий спорт, туризм; культура, искусство и творчество“, „Профессиональные компетенции и предпринимательство“, „Студенческие СМИ“, „Международное сотрудничество“, „Студенческие отряды“, „Педагогические отряды“, — рассказали в пресс-службе вуза.

Всего на участие в конкурсе было подано 2523 заявки от 380 вузов страны. Напомним, что ГУУ расположен по адресу: Рязанский проспект, дом 99. (ск)