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Студенты вуза на Рязанском проспекте отличились на Всероссийском конкурсе молодежных проектов
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Студенты вуза на Рязанском проспекте отличились на Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
Проекты Государственного университета управления на Рязанском проспекте оказались в числе победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов, проводимого Федеральным агентством по делам молодежи.
Отмечены проекты «Московское студенческое самоуправление 2.0: Перезагрузка», «Курс успешного лидера», «Просветительский проект „Неизвестные солдаты Великой Отечественной войны“, проект „Неделя здоровья“, направленный на пропаганду здорового образа жизни, и „Клуб ГУУ 19/100“.
— В конкурсе смогли принять участие вузы Российской Федерации, которые представляют проекты по следующим номинациям: „Поддержка студенческого самоуправления“, „Поддержка молодежных студенческих инициатив“, „Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации“, „Наука и инновации“, „Волонтерство и социальное проектирование“, „Студенческий спорт, туризм; культура, искусство и творчество“, „Профессиональные компетенции и предпринимательство“, „Студенческие СМИ“, „Международное сотрудничество“, „Студенческие отряды“, „Педагогические отряды“, — рассказали в пресс-службе вуза.
Всего на участие в конкурсе было подано 2523 заявки от 380 вузов страны. Напомним, что ГУУ расположен по адресу: Рязанский проспект, дом 99. (ск)
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