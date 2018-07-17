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Два детсада на 450 мест построят в Петрозаводске
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Два детсада на 450 мест построят в Петрозаводске 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство Карелии намерено построить в Петрозаводске два детских сада на 450 мест, а также пристройки к школам с группами для дошколят для обеспечения местами в детсадах детей от двух месяцев до трех лет. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы Карелии по итогам встречи в Москве руководителя региона Артура Парфенчикова с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.
"В июне этого года между Министерством образования и науки РФ и правительством Карелии заключено соглашение о финансовом обеспечении мероприятий по созданию для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет дополнительных мест в образовательных организациях. Проект соглашения предусматривает строительство двух зданий дошкольных образовательных организаций на 150 и 300 мест в Петрозаводске, а также строительство пристроек к зданиям школ, где будут размещаться дошкольные группы. Артур Парфенчиков подтвердил готовность республики выполнить все обязательства в рамках данного соглашения", — указано в сообщении пресс-службы главы республики.
В ходе встречи руководитель региона также обозначил необходимость строительства новых школ в Карелии, в частности, речь шла о школе в поселке Деревянка. Как рассказал Парфенчиков, поселковая школа 1955 года постройки в настоящий момент находится в неудовлетворительном состоянии. По предписанию надзорных органов в мае этого года в здании школы был закрыт второй этаж, из-за чего образовательный процесс теперь организован в две смены в кабинетах первого этажа. По прогнозу, к 2025 году в Деревянке будет 227 учеников, поэтому поселку нужна новая школа, пояснил глава региона.
Ранее сообщалось, что региональные власти планировали ликвидировать очереди в детсадах среди детей до трех лет до 2021 года. В ближайшие два-три года детсад потребуется 11,5 тыс. детей. Всего в Карелии планировали создать 19 детсадов на 4,5 тыс. мест, из них 11 на 3,3 тыс. мест — в Петрозаводске. В 2016 году в Карелии были полностью обеспечены местами дети от трех до семи лет.
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