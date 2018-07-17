«Школа матери» подготовила 317 женщин Сургута к родам и родительству

В БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» прошло занятие в рамках «Школы матери», на котором побывали 317 женщин.

Как сообщает Депздрав Югры , «Школа матери» — это комплексная программа подготовки женщины и всей семьи к родам и родительству. С участницами проекта занимаются квалифицированные специалисты: медицинский психолог, педиатрическая медицинская сестра, а также специалист по социальной работе.

В программу включены упражнения и беседы, позволяющие сформировать адекватное представление о процессе родов. Занятия помогут женщине эмоционально подготовиться к родам не только как к физиологическому процессу, но и как к процессу взаимодействия с ребенком.

Также будущих мам обучают навыкам по уходу за ребенком, особенностям взаимодействия с ним (с использованием куклы) и вопросам организации «детского» пространства.

Особое место занимают вопросы социальных государственных гарантий: пособий по беременности и родам, пособий льготным категориям граждан, дополнительным пособиям жителям Югры, правилам оформления «Материнского капитала».