Ещё
Сергей Степашин: Одно из главных достижений Ассоциации юристов России — это бесплатная юридическая помощь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Степашин: Одно из главных достижений Ассоциации юристов России — это бесплатная юридическая помощь 

Информационный портал Свердловской области 27 минут назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
Ежегодно ее получают до 1 миллиона граждан по всей стране. Об этом заявил председатель ассоциации, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. В рамках участия в фестивале «Царские дни» он встретился с членами совета регионального отделения ассоциации.
В приветственном слове Сергей Степашин отметил основные достижения и направления работы ассоциации. В том числе он подчеркнул, что бесплатная юридическая помощь ведет к повышению правовой грамотности россиян. А это лучший способ предотвратить коррупцию и должностные злоупотребления. Глава ассоциации отметил вклад свердловского отделения в эту работу.
Кроме того, ассоциация ведет большую работу по оценке качества образовательных программ для юридических вузов. В соответствие с этим ведется аттестация профильных учебных заведений. Значительное место занимает экспертиза законодательства и международная деятельность.
Сергей Степашин отметил большую работу, которую проделали организаторы «Царских дней». И подчеркнул, что все мероприятия фестиваля важны для осмысления дальнейшего пути развития страны.
Председатель регионального отделения Ассоциации юристов России, и.о. ректора Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик рассказал о работе свердловского отделения. Он подтвердил, что оказание бесплатной юридической помощи является приоритетным направлением работы. Счет свердловчан, получивших консультации ведущих специалистов права, идет на тысячи. В том числе большое значение придается работе Юридической клиники.
Также Владимир Бублик рассказал о ключевых направлениях вуза. Помимо приемной компании идет подготовка к аккредитации юридического университета, которая состоится в феврале 2019 года и подготовка к 100-летию вуза.
Информационный портал Свердловской области: последние новости
В Свердловской области стартовала июльская смена «Золотого сечения» В седьмом международном турнире косарей приняли участие более 5 тысяч человек Эцио Гамба: чемпионат мира показал открытость российских людей и русское гостеприимство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде129
Тест: Выжили бы вы в царской России?36
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа26
В Петербурге прогремел взрыв
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17341
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение