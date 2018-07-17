Сергей Степашин: Одно из главных достижений Ассоциации юристов России — это бесплатная юридическая помощь

Ежегодно ее получают до 1 миллиона граждан по всей стране. Об этом заявил председатель ассоциации, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин . В рамках участия в фестивале «Царские дни» он встретился с членами совета регионального отделения ассоциации.

В приветственном слове Сергей Степашин отметил основные достижения и направления работы ассоциации. В том числе он подчеркнул, что бесплатная юридическая помощь ведет к повышению правовой грамотности россиян. А это лучший способ предотвратить коррупцию и должностные злоупотребления. Глава ассоциации отметил вклад свердловского отделения в эту работу.

Кроме того, ассоциация ведет большую работу по оценке качества образовательных программ для юридических вузов. В соответствие с этим ведется аттестация профильных учебных заведений. Значительное место занимает экспертиза законодательства и международная деятельность.

Сергей Степашин отметил большую работу, которую проделали организаторы «Царских дней». И подчеркнул, что все мероприятия фестиваля важны для осмысления дальнейшего пути развития страны.

Председатель регионального отделения Ассоциации юристов России , и.о. ректора Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик рассказал о работе свердловского отделения. Он подтвердил, что оказание бесплатной юридической помощи является приоритетным направлением работы. Счет свердловчан, получивших консультации ведущих специалистов права, идет на тысячи. В том числе большое значение придается работе Юридической клиники.

Также Владимир Бублик рассказал о ключевых направлениях вуза. Помимо приемной компании идет подготовка к аккредитации юридического университета, которая состоится в феврале 2019 года и подготовка к 100-летию вуза.