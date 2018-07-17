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Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене военных кафедр в вузах
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене военных кафедр в вузах 

Rambler News Service 30 минут назад
Госдума приняла в первом чтении законопроект о переходе на единый вид подразделений военной подготовки в вузах — военные учебные центры.
Сейчас в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса. Законопроектом предлагается заменить эти формы подготовки на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры.
Согласно документу, создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа. Оно не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке.
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