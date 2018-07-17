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ВГУ зовет воронежцев на большую встречу выпускников в честь векового юбилея
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ВГУ зовет воронежцев на большую встречу выпускников в честь векового юбилея 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
15 сентября в 12:00 в День столетия ВГУ пройдет большая встреча выпускников, сообщила пресс-служба вуза.
В главном корпусе соберутся выпускники ВГУ разных лет. Они смогут встретиться со своими университетскими друзьями и преподавателями. Для участия в событии нужно зарегистрироваться.
Напомним, столетие ВГУ пройдет в День города, 15 сентября. В этот день в центре пройдет торжественный парад студентов и выпускников, на Адмиралтейской площади будут организованы развлекательные зоны, на Советской — мастер-классы, фестивали, выступление творческих коллективов. Завершится празднование салютом.
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