ВГУ зовет воронежцев на большую встречу выпускников в честь векового юбилея

15 сентября в 12:00 в День столетия ВГУ пройдет большая встреча выпускников, сообщила пресс-служба вуза.

В главном корпусе соберутся выпускники ВГУ разных лет. Они смогут встретиться со своими университетскими друзьями и преподавателями. Для участия в событии нужно зарегистрироваться.

Напомним, столетие ВГУ пройдет в День города, 15 сентября. В этот день в центре пройдет торжественный парад студентов и выпускников, на Адмиралтейской площади будут организованы развлекательные зоны, на Советской — мастер-классы, фестивали, выступление творческих коллективов. Завершится празднование салютом.