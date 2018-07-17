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За себя и того парня. Сын директора получал четыре зарплаты
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За себя и того парня. Сын директора получал четыре зарплаты 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Щучанском районе Курганской области произошла скандальная история — директор муниципального учреждения дополнительного образования устроил своего сына сразу на четыре должности, хотя тот был ещё студентом. Молодой человек получал четыре зарплаты, но ни на одном рабочих мест практически не появлялся.
Студент занимал четыре должности — лаборанта, библиотекаря, дворника и уборщика. Неизвестно, получал ли он ещё и стипендию, но учился очно, так что в любом случае мог не беспокоиться об оценках — размер необоснованно начисленной и выплаченной заработной платы составил 312 тысячи 414 рублей.
Всё шло на карточку
Как нам пояснили в Курганском областном суде, всё вскрылось во время ревизии финансово-экономической деятельности учреждения. Оказалось, что хотя молодой человек не выполнял свои обязанности, сведения о его явке на работу отражались в табеле учета рабочего времени, а заработная плата перечислялась ему на банковскую карточку.
Отдел народного образования администрации Щучанского района обратился в суд, но самое интересное, что районный суд иск оставил без удовлетворения под той формулировкой, что работа фактически выполнялась. Непонятно, кто же в итоге её выполнял.
Однако дело всё-таки попало на рассмотрение судебной коллегии областного суда, которая постановила, что ответчик должен нести материальную ответственность. Теперь директор должен возместить ущерб.
Пируем на свои?
В отделе народного образования от комментариев отказались — видимо, полагая, что вся эта история не красит район.
Кстати, в соседних регионах директора образовательных учреждений тоже нередко оказываются в центре скандала. Так в городе Озёрск Челябинской области директор школы-интерната №37 устроил праздничный банкет в честь юбилея школы — казалось бы, ничего особенного, но на пиршество были потрачены деньги, выделенные на питание детей. На два дня он отменил занятия, а заведующей МУП «Комбинат школьного питания» дал указание составить фиктивные справки о том, что в эти дни учащиеся получали питание. Директора в итоге оштрафовали на 100 тысяч рублей за растрату, а также он был обязан вернуть бюджету потраченные на банкет средства — это почти 20 тысяч рублей.
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