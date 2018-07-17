ЕВРАЗ поддержал «Минуту технославы» 

ЕВРАЗ выступил генеральным партнером ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы», который проводится по инициативе губернатора и правительства Свердловской области. За семь лет на поддержку молодых ученых направлено более 15,5 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
В 2018 году студенты и магистранты ведущих вузов представили на суд жюри более 35 проектов, 10 лучших вышли в финал. Победителей определяли номинациях «Технологические инновации» и «Инновации в социальной сфере».
В состав экспертной комиссии вошли вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, ректор УрФУ Виктор Кокшаров. "В этом году аспиранты и магистранты уральских вузов представили интересные проекты в промышленности, здравоохранении, педагогике, культуре. Уверен, эти проекты позволят сделать жизнь нашего региона лучше", — отметил Д. Новоженов.
Победителем «Минуты технославы» в области технологических инноваций стала аспирант Уральского государственного медицинского университета Анастасия Котикова. Она разработала зубную пасту с противовоспалительным и заживляющим действием, которая восстанавливает микроструктуру эмали и снижает чувствительность за счет особенного состава.
В номинации «Инновации в социальной сфере» лучшей стала магистрант Уральского государственного архитектурного университета Анна Лычагина. Девушка предложила создать цифровые копии известных памятников архитектуры в трехмерной печати и установить тактильные барельефы на фасадах архитектурных сооружений для людей с нарушениями зрения.
ЕВРАЗ оплатит победителям конкурса обучение в любой бизнес-школе мира. Призеры конкурса получат премии на обучение или продолжение научной деятельности.
"Минута технославы" позволяет формировать новые подходы к обучению и воспитанию специалистов в нашем регионе. Выражаю благодарность компании ЕВРАЗ. Именно благодаря ей победители конкурса имеют возможность получить образование в любом вузе мира", — подчеркнул вице-губернатор А. Высокинский.