ЕВРАЗ поддержал «Минуту технославы»

ЕВРАЗ выступил генеральным партнером ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы», который проводится по инициативе губернатора и правительства Свердловской области . За семь лет на поддержку молодых ученых направлено более 15,5 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

В 2018 году студенты и магистранты ведущих вузов представили на суд жюри более 35 проектов, 10 лучших вышли в финал. Победителей определяли номинациях «Технологические инновации» и «Инновации в социальной сфере».

Победителем «Минуты технославы» в области технологических инноваций стала аспирант Уральского государственного медицинского университета Анастасия Котикова . Она разработала зубную пасту с противовоспалительным и заживляющим действием, которая восстанавливает микроструктуру эмали и снижает чувствительность за счет особенного состава.

В номинации «Инновации в социальной сфере» лучшей стала магистрант Уральского государственного архитектурного университета Анна Лычагина. Девушка предложила создать цифровые копии известных памятников архитектуры в трехмерной печати и установить тактильные барельефы на фасадах архитектурных сооружений для людей с нарушениями зрения.

ЕВРАЗ оплатит победителям конкурса обучение в любой бизнес-школе мира. Призеры конкурса получат премии на обучение или продолжение научной деятельности.

"Минута технославы" позволяет формировать новые подходы к обучению и воспитанию специалистов в нашем регионе. Выражаю благодарность компании ЕВРАЗ. Именно благодаря ей победители конкурса имеют возможность получить образование в любом вузе мира", — подчеркнул вице-губернатор А. Высокинский.