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СМИ: в Саратовском техническом университете вновь прошли обыски
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СМИ: в Саратовском техническом университете вновь прошли обыски 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший ректор СГТУ Игорь Плеве может быть причастен к серии махинаций с квартирами молодых ученых университета. Накануне в стенах вуза вновь прошли обыски.
Напомним, ранее стало известно, что в доме, который был построен на федеральные средства для научных сотрудников вуза, квартиры были предоставлены посторонним людям. В конечном итоге из положенных 30 квартир жилье получили только 5 молодых ученых. Силовики заинтересовались этой историей еще весной текущего года. Тогда в здании вуза прошли первые обыски.
По информации собеседника издания «Интерфакс», поводом для очередной проверки регионального УФСБ могла стать причастность Игоря Плеве к серии махинаций со служебными квартирами. По информации источника, накануне в здании вуза прошли обыски и выемка документов.
Тем временем, в пресс-службе саратовского университета корреспонденту «ФедералПресс» не смогли предоставить оперативный комментарий по данному факту.
Напомним, в конце июня против ректора СГТУ было возбуждено уголовное дело по подозрению в растрате с использованием служебного положения. Согласно материалам дела, Плеве фиктивно трудоустроил работника в архив университета на должность документоведа, который получал заработную плату, но не исполнял своих обязанностей. По ходатайству регионального УФСБ суд отстранил Плеве от занимаемой должности на период предварительного следствия. Суд установил для него ежемесячное пособие равное величине прожиточного минимума.
Фото:ГУЭБиПК МВД России
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